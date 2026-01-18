Головна Світ Політика
США попередили авіакомпанії через зростання військових ризиків

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
США попередили авіакомпанії через зростання військових ризиків
FAA попередило авіакомпанії про ризики польотів
фото: Reuters

Застереження набули чинності 16 січня і діятимуть 60 днів

Федеральне управління цивільної авіації США попередило авіакомпанії про необхідність підвищеної обережності під час польотів над Мексикою, країнами Центральної Америки, а також окремими районами Південної Америки. Причина – можливі військові дії та збої в роботі GPS. Про це повідомляє Reuters, пише «Главком».

FAA видало спеціальні повідомлення для пілотів, які охоплюють повітряний простір Мексики, держав Центральної Америки, а також Еквадору, Колумбії та частини східної акваторії Тихого океану. Застереження набули чинності 16 січня і діятимуть 60 днів.

Як зазначає агентство, попередження з’явилися на тлі зростання напруженості в регіоні після розширення військової присутності США в Карибському басейні та нещодавньої операції проти Венесуели. Президент США Дональд Трамп також не виключав можливості подальших військових дій, зокрема щодо Колумбії та Мексики.

Мексиканська влада відреагувала на рекомендації FAA, наголосивши, що йдеться лише про запобіжний захід, який не обмежує повітряний простір країни та не впливає на роботу авіакомпаній. У міністерстві уточнили, що застереження стосуються виключно американських операторів.

Раніше після атаки США на Венесуелу FAA вже запроваджувало обмеження на польоти в Карибському регіоні, через що авіакомпаніям довелося скасувати сотні рейсів. 

