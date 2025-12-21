Переговори у США тривають третій день: Умєров повідомив перші деталі

Секретар РНБО заявив, що розраховує на прогрес у завершенні війни

У Сполучених Штатах уже третій день поспіль тривають переговори щодо мирної угоди для завершення війни в Україні. Як інформує «Главком», про це повідомив секретар РНБО, очільник української переговорної групи Рустем Умєров.

«Третій день роботи у Сполучених Штатах. Сьогодні разом із генерал-лейтенантом Андрієм Гнатовим матимемо ще одну зустріч з американською стороною. Працюємо конструктивно та предметно. Розраховуємо на подальший прогрес і практичний результат», – зазначив Умєров.

Напередодні Кирило Дмитрієв, спецпосланець російського диктатора Володимира Путіна, прибув до США, щоб зустрітися зі спецпредставником Трампа Стівом Віткоффом і зятем президента США Джаредом Кушнером щодо питання мирного плану для України. За словами одного з джерел, будь-яка зустріч Дмитрієва з українськими переговірниками виключена.

Згодом Дмитрієв заявив про те, що переговорний процес у Сполучених Штатах, присвячений питанню припинення війни в Україні, просувається добре.

Зустріч Дмитрієва в Маямі відбулася після переговорів у Берліні з українськими та європейськими офіційними особами, які раніше цього тижня провели Віткофф і Кушнер. Крім того, у п'ятницю у них була ще одна зустріч із головою РНБО Рустемом Умеровим і європейськими партнерами.

Нагадаємо, Володимир Зеленський розповів, що американська сторона публічно та непублічно стверджує, що російський диктатор Володимир Путін нібито готовий до закінчення війни проти України. Коментуючи переговори про мирну угоду, Зеленський додав, що досі існують розбіжності щодо територіального питання.