Головна Країна Політика
search button user button menu button

Переговори у США тривають третій день: Умєров повідомив перші деталі

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Переговори у США тривають третій день: Умєров повідомив перші деталі
Умєров анонсував ще один раунд перемовин Україна-США
фото: Офіс президента

Секретар РНБО заявив, що розраховує на прогрес у завершенні війни

У Сполучених Штатах уже третій день поспіль тривають переговори щодо мирної угоди для завершення війни в Україні. Як інформує «Главком», про це повідомив секретар РНБО, очільник української переговорної групи Рустем Умєров.

«Третій день роботи у Сполучених Штатах. Сьогодні разом із генерал-лейтенантом Андрієм Гнатовим матимемо ще одну зустріч з американською стороною. Працюємо конструктивно та предметно. Розраховуємо на подальший прогрес і практичний результат», – зазначив Умєров.

Напередодні Кирило Дмитрієв, спецпосланець російського диктатора Володимира Путіна, прибув до США, щоб зустрітися зі спецпредставником Трампа Стівом Віткоффом і зятем президента США Джаредом Кушнером щодо питання мирного плану для України. За словами одного з джерел, будь-яка зустріч Дмитрієва з українськими переговірниками виключена.

Згодом Дмитрієв заявив про те, що переговорний процес у Сполучених Штатах, присвячений питанню припинення війни в Україні, просувається добре. 

Зустріч Дмитрієва в Маямі відбулася після переговорів у Берліні з українськими та європейськими офіційними особами, які раніше цього тижня провели Віткофф і Кушнер. Крім того, у п'ятницю у них була ще одна зустріч із головою РНБО Рустемом Умеровим і європейськими партнерами.

Нагадаємо, Володимир Зеленський розповів, що американська сторона публічно та непублічно стверджує, що російський диктатор Володимир Путін нібито готовий до закінчення війни проти України. Коментуючи переговори про мирну угоду, Зеленський додав, що досі існують розбіжності щодо територіального питання.

Читайте також:

Теги: переговори Рустем Умєров США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пєсков стверджує, що українська сторона хоче підмінити мирну угоду «миттєвими нежиттєздатними рішеннями»
Кремль передумав «миритися» з Україною на Різдво
16 грудня, 13:03
Президент України провів зустріч із Штайнмаєром для обговорення міжнародних питань
Зеленський зустрівся з президентом Німеччини Штайнмаєром
15 грудня, 14:58
WSJ: Нова стратегія нацбезпеки Трампа порадує Китай та Росію
WSJ: Нова стратегія нацбезпеки Трампа порадує Китай та Росію
10 грудня, 01:29
Українська та американська делегації під час переговорів
AP: Віткофф і Кушнер зустрінуться з Умєровим у Маямі
4 грудня, 02:19
Раніше повідомлялося, що Віткофф(праворуч) і Кушнер (ліворуч) приїдуть до однієї з країн ЄС, аби поговорити з президентом України
Віткофф та Кушнер скасували зустріч із Зеленським – ЗМІ
3 грудня, 08:49
27 листопада американці святкують День подяки
День подяки 2025: історія свята і чому готують саме індичку
27 листопада, 06:25
Віткофф і Ушаков
Навіщо росіяни злили розмову Віткоффа та Ушакова, або Чи зможе Путін зірвати переговори?
26 листопада, 09:05
Росія хоче вести переговори лише для того, щоб дозволити російським військам продовжувати просування
ISW: Росія поширює хибний наратив про неминучу перемогу
26 листопада, 01:56
США та Україна близькі до укладання мирної угоди – Трамп
США та Україна близькі до укладання мирної угоди – Трамп
25 листопада, 19:58

Політика

Переговори у США тривають третій день: Умєров повідомив перші деталі
Переговори у США тривають третій день: Умєров повідомив перші деталі
Генсек НАТО назвав головну перешкоду для досягнення миру в Україні
Генсек НАТО назвав головну перешкоду для досягнення миру в Україні
Україна та Португалія підписали важливу угоду: Зеленський повідомив подробиці
Україна та Португалія підписали важливу угоду: Зеленський повідомив подробиці
Буданов: Україна сама зруйнувала свою мобілізацію
Буданов: Україна сама зруйнувала свою мобілізацію
Галущенко подав декларацію: чи показав ексміністр таємний маєток?
Галущенко подав декларацію: чи показав ексміністр таємний маєток?
Зеленський назвав головний страх Росії
Зеленський назвав головний страх Росії

Новини

В Україні хмарно: погода на 21 грудня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно: погода на 20 грудня
Вчора, 05:59
Визначився порядок артистів у голосуванні Національного відбору на Євробачення-2026
19 грудня, 15:27
Став відомий попередній дизайн сцени Євробачення-2026 у Відні
19 грудня, 14:49
В Україні хмарно: погода на 19 грудня
19 грудня, 05:59
День адвокатури України: найкращі привітання у прозі, віршах та листівках
19 грудня, 00:38

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua