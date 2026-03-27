Україна вступила в коаліцію з США та Ізраїлем проти Ірану? Все не так, як здається

Україна в «коаліції проти Ірану»? Що відбувається насправді

Україна змінює роль

Україна вступила в коаліцію з США та Ізраїлем проти Ірану? Давайте розбиратися.

Офіційно. Під час візиту Зеленського до Саудівської Аравії Україна підписала з цією країною угоду в галузі оборони.

Київ планує ділитися своїм досвідом у сфері протиповітряної оборони, зокрема щодо протидії дронам «Шахед» та балістичним ракетам.

Зеленський також обговорив із наслідним принцом Саудівської Аравії Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом ситуацію на Близькому Сході та в регіоні Перської затоки, допомогу Ірану з боку Росії, розвиток ринку палива та потенційну співпрацю в енергетичній сфері.

То що маємо насправді? Ніякої формальної коаліції «проти Ірану» не створено. Немає жодних союзницьких зобов’язань чи спільного військового блоку.

Є інше. Україна стає частиною ширшої архітектури безпеки, де її бойовий досвід інтегрується в системи оборони інших країн.

Україна заходить на Близький Схід як постачальник не лише засобів, але й досвіду війни. Країни регіону мають ті самі загрози. Дрони, ракети, проксі-війни. І їм потрібні рішення, які вже працюють. Тому відбувається практичне зближення на базі спільних інтересів.

І головне. Україна змінює роль. З країни, яка просить системи ППО, вона поступово стає країною, яка продає знання, тактики і підходи.

Це вже вихід на глобальний ринок безпеки. Це перехід від ролі отримувача допомоги до ролі експортера безпекових компетенцій. Це дуже серйозна заявка на вагому роль у новому геополітичному безпековому конструктиві Світу. А чи вийде на нього не просто зайти, а ще і закріпитися покаже час.

Спостерігаймо.