США можуть переглянути роль у НАТО – Трамп

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
США можуть переглянути роль у НАТО – Трамп
Трамп висловив невдоволення діями європейських країн альянсу
Трамп розкритикував союзників і заявив про можливий перегляд ролі США в альянсі

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон може переглянути свою роль у НАТО, поставивши під сумнів доцільність підтримки союзників. Про це він сказав під час виступу на інвестиційному форумі в Маямі, пише «Главком».

Трамп висловив невдоволення діями європейських країн альянсу, зокрема їхньою відмовою надати підтримку США на тлі війни з Іраном.

«Ми завжди були б поруч із ними, але тепер, виходячи з їхніх дій, гадаю, нам це не потрібно, чи не так?», – заявив президент.

Він також наголосив на фінансовому навантаженні для США: «Ми витрачаємо сотні мільярдів доларів на НАТО… Чому ми маємо бути поруч із ними, якщо вони не були поруч із нами?»

За словами Трампа, нинішня поведінка союзників змушує задуматися, чи повинні США залишатися настільки залученими до Альянсу.

Відомо, що раніше Трамп неодноразово критикував союзників за недостатні витрати на оборону, а також робив суперечливі заяви щодо безпеки європейських країн.

Раніше президент Сполучених Штатів Дональд Трамп попередив, що НАТО зіткнеться з «дуже поганим» майбутнім, якщо союзники США не допоможуть у забезпеченні безпеки Ормузької протоки. 

«Цілком доречно, щоб люди, які є бенефіціарами протоки, допомогли переконатися, що там нічого поганого не станеться», – сказав Трамп.

До слова, американський лідер різко розкритикував країни НАТО, назвавши їх боягузами за відмову допомагати США у забезпеченні безпеки стратегічно важливої Ормузької протоки, яка є ключовим маршрутом для світових поставок нафти.

США можуть переглянути роль у НАТО – Трамп
США можуть переглянути роль у НАТО – Трамп
