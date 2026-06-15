Макрон назвав одне із ключових завдань саміту «Великої сімки»

Президент Франції висловився про нові кроки проти Росії

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що одним із головних завдань саміту «Великої сімки», який розпочинається сьогодні, має стати посилення тиску на Росію. Виступаючи в ефірі телеканалу TF1, французький лідер наголосив, що країни G7 мають реагувати на продовження російських атак проти мирного населення України, інформує «Главком».

«Це одна з цілей G7. Цивільне населення неприйнятним чином зазнає ударів з боку Росії. Ми маємо посилити тиск на Росію», – заявив Макрон.

За словами президента Франції, під час саміту він планує окремо обговорити російсько-українську війну з президентом США Дональдом Трампом та президентом України Володимиром Зеленським.

Макрон також прокоментував позицію Вашингтона щодо війни. Він зазначив, що Сполучені Штати залишаються союзником України, попри те, що раніше американська сторона розраховувала на швидше завершення конфлікту дипломатичним шляхом.

Президент Франції наголосив, що США продовжують підтримувати Україну, зокрема шляхом постачання озброєння та надання розвідувальної інформації.

Очікується, що українське питання стане однією з центральних тем саміту G7 поряд із питаннями міжнародної безпеки, економіки та ситуації на Близькому Сході.

Нагадаємо, у ніч на 15 червня Росія здійснила одну з наймасштабніших повітряних атак по Україні, застосувавши 70 ракет та понад 600 безпілотників. У Києві внаслідок удару виникла масштабна пожежа на території Києво-Печерської лаври, зокрема загорівся дах Успенського собору.

Як відомо, російські окупанти вдарили по містах України в ніч проти 15 червня напередодні саміту «Великої сімки». Основним напрямком обстрілу став Київ. Президент України Володимир Зеленський звернувся до союзників з закликом посилити тиск на Росію