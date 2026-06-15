Канцлер Німеччини оцінив перспективи переговорів між Україною та Росією

Фрідріх Мерц заявив, що вперше за тривалий час бачить шанс для дипломатичного прориву

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що найближчим часом може з'явитися можливість для активізації дипломатичних зусиль щодо припинення війни між Росією та Україною. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на видання The Guardian.

Напередодні саміту «Великої сімки» (G7) німецький канцлер висловив обережний оптимізм щодо перспектив мирного врегулювання. За словами Мерца, нинішня міжнародна ситуація може створити умови для початку нового етапу дипломатичних переговорів.

«Вперше може відкритися вікно для дипломатії», – заявив глава німецького уряду.

Канцлер уточнив, що планує обговорити своє бачення з президентом США Дональдом Трампом під час саміту G7, який проходить в Евіані. На думку Мерца, Сполучені Штати можуть відіграти важливу роль у пошуку шляхів до припинення вогню та подальшого переговорного процесу між Києвом і Москвою.

Водночас канцлер не уточнив, які саме фактори дозволяють йому говорити про можливість дипломатичного прориву та які конкретні кроки можуть бути зроблені найближчим часом.

Питання війни в Україні залишається одним із ключових на порядку денному саміту G7. Очікується, що лідери провідних західних держав обговорять подальшу підтримку Києва, санкційний тиск на Росію та перспективи політичного врегулювання конфлікту.

Нагадаємо, раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що одним із головних завдань саміту G7 має стати досягнення припинення вогню в Україні. Французький лідер наголосив, що країни Заходу повинні продовжувати тиск на Росію та шукати шляхи для завершення війни дипломатичним шляхом.