Головна Світ Політика
search button user button menu button

Канцлер Німеччини оцінив перспективи переговорів між Україною та Росією

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Канцлер Німеччини оцінив перспективи переговорів між Україною та Росією
Мерц спрогнозував новий етап переговорів щодо війни
фото: AP

Фрідріх Мерц заявив, що вперше за тривалий час бачить шанс для дипломатичного прориву

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що найближчим часом може з'явитися можливість для активізації дипломатичних зусиль щодо припинення війни між Росією та Україною. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на видання The Guardian.

Напередодні саміту «Великої сімки» (G7) німецький канцлер висловив обережний оптимізм щодо перспектив мирного врегулювання. За словами Мерца, нинішня міжнародна ситуація може створити умови для початку нового етапу дипломатичних переговорів.

«Вперше може відкритися вікно для дипломатії», – заявив глава німецького уряду.

Канцлер уточнив, що планує обговорити своє бачення з президентом США Дональдом Трампом під час саміту G7, який проходить в Евіані. На думку Мерца, Сполучені Штати можуть відіграти важливу роль у пошуку шляхів до припинення вогню та подальшого переговорного процесу між Києвом і Москвою.

Водночас канцлер не уточнив, які саме фактори дозволяють йому говорити про можливість дипломатичного прориву та які конкретні кроки можуть бути зроблені найближчим часом.

Питання війни в Україні залишається одним із ключових на порядку денному саміту G7. Очікується, що лідери провідних західних держав обговорять подальшу підтримку Києва, санкційний тиск на Росію та перспективи політичного врегулювання конфлікту.

Нагадаємо, раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що одним із головних завдань саміту G7 має стати досягнення припинення вогню в Україні. Французький лідер наголосив, що країни Заходу повинні продовжувати тиск на Росію та шукати шляхи для завершення війни дипломатичним шляхом.

Читайте також:

Теги: Фрідріх Мерц переговори Україна росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп: Ми сьогодні завершили війну з Іраном
Трамп заявив, що США сьогодні завершили війну з Іраном
12 червня, 02:44
Наслідки ворожої атаки на Павлоград
Російська армія вдарила по Павлограду: число поранених зросло до 12
10 червня, 23:57
Конгрес ухвалив найважливіше рішення для України за часів Трампа. Що відбувалось за лаштунками
Конгрес ухвалив найважливіше рішення для України за часів Трампа. Що відбувалось за лаштунками
5 червня, 07:30
Згідно із соціологічними дослідженнями, 25% опитаних вважають, що священники повинні служити в армії
Державна служба з етнополітики назвала кількість заброньованих священників
3 червня, 14:38
Керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що вважає реалістичним завершення активної фази війни до зими
Буданов оцінив шанси завершення активної фази війни до листопада
1 червня, 20:05
Естонські солдати у таборі Тапа в Таллінні, Естонія, 21 березня 2025 року
Крихітна країна НАТО готується до війни з Росією – WSJ
30 травня, 17:50
Польща заявила, що дії Росії вкотре дискредитують її роль постійного члена Ради Безпеки ООН
Польща попередила Росію: удар по дипмісіях у Києві вважатиметься навмисним
26 травня, 01:56
Допис вийшов на тлі нової хвилі погроз із Москви після чергової масованої атаки на Київ
Речник МЗС висміяв чергові погрози Росії атакувати Київ
25 травня, 23:20
Удар по Краматорську: прокуратура відкрила справу про воєнний злочин
Краматорськ потрапив під російський обстріл
25 травня, 14:23

Політика

Канцлер Німеччини оцінив перспективи переговорів між Україною та Росією
Канцлер Німеччини оцінив перспективи переговорів між Україною та Росією
Президент США висунув Ірану нову умову
Президент США висунув Ірану нову умову
Україна відкрила перший кластер переговорів про вступ до ЄС
Україна відкрила перший кластер переговорів про вступ до ЄС
Макрон назвав одне із ключових завдань саміту «Великої сімки»
Макрон назвав одне із ключових завдань саміту «Великої сімки»
Польща пояснила, чому призупинила передачу винищувачів МіГ-29 Україні
Польща пояснила, чому призупинила передачу винищувачів МіГ-29 Україні
Голова ЦВК Росії вигадала, чому зникнення інтернету на виборах – це добре
Голова ЦВК Росії вигадала, чому зникнення інтернету на виборах – це добре

Новини

У Дніпрі ворог пошкодив Будинок органної музики та унікальний інструмент (фото, відео)
Сьогодні, 14:12
Естонія відреагувала на російський удар по Києво-Печерській лаврі
Сьогодні, 09:15
В Україні короткочасні дощі, місцями грози: погода на 15 червня 2026 року
Сьогодні, 05:59
В Україні короткочасні дощі, грози: погода на 14 червня 2026 року
Вчора, 05:59
В Україні короткочасні дощі, місцями грози: погода на 13 червня 2026 року
13 червня, 05:59
У Підмосков'ї підірвали колишнього «міністра держбезпеки ДНР» Пінчука: деталі замаху (фото)
12 червня, 21:41

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua