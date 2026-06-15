Україна відкрила перший кластер переговорів про вступ до ЄС

Єврокомісія: Це наша найкраща інвестиція у спільне майбутнє миру, безпеки та процвітання

Сьогодні, 15 червня, Україна відкрила перший кластер у переговорах про вступ до Європейського Союзу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Єврокомісію.

«Усі країни ЄС домовилися розпочати перший блок переговорів про вступ з Україною та Молдовою. Сьогодні ми розпочинаємо переговори про основи процесу вступу, зокрема щодо правосуддя, свободи та основних прав. Ми бачимо, скільки зусиль доклали ці країни, і винагороджуємо їх чітким шляхом уперед. Розширення є нашим стратегічним вибором. Це наша найкраща інвестиція у спільне майбутнє миру, безпеки та процвітання», – йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що переговорні кластери – це сфери законодавства, в яких Україна буде зобов'язана провести реформи для вступу в ЄС. Їх шість:

Основи;

Внутрішній ринок;

Конкурентоспроможність та інклюзивне зростання;

Зелений порядок денний і сталий зв’язок;

Ресурси, сільське господарство та згуртованість;

Зовнішні відносини.

Нагадаємо, усі держави-члени ЄС погодили відкриття першого кластера переговорів про вступ України та Молдови до Євросоюзу.

Згодом президент України Володимир Зеленський привітав рішення Європейського Союзу про відкриття першого кластера переговорів щодо вступу України до ЄС та назвав його важливою політичною і моральною підтримкою для країни. «Як ми і говорили, Україна виконує те, що необхідно, і важливо, що ЄС теж дотримується слова. Відкриття першого кластера є значною політичною та моральною підтримкою для нашої держави і людей», – наголосив глава держави.

Як повідомлялося, попередній уряд Угорщини на чолі з прем’єр-міністром Віктором Орбаном був головною перепоною на шляху просування України до членства в Європейському Союзі. Однак після зміни влади в країні за підсумками парламентських виборів цю перешкоду вдалося усунути. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.