Президент США побачив нові перспективи для миру в Україні

Трамп заявив про продуктивні контакти із Зеленським і Путіним та припустив можливість дипломатичних зрушень

Президент США Дональд Трамп заявив, що бачить можливість для прогресу в питанні припинення війни між Україною та Росією. За його словами, нещодавні контакти з президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним свідчать про наявність потенціалу для переговорного процесу. Про це американський лідер сказав під час зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном на саміті G7, повідомляє «Главком».

Трамп наголосив, що нині приділяє особливу увагу саме війні в Україні та пошуку шляхів її завершення. «Зараз я зосереджений на Україні. Ми провели хороші розмови із Зеленським і Путіним – обидва лідери, схоже, відкриті до діалогу», – заявив президент США.

За його словами, Вашингтон намагатиметься використати нинішній момент для пошуку можливих рішень. «Подивимося, чи можемо ми щось зробити, обидва лідери виглядають готовими до вирішення цього», – додав Трамп.

Американський президент не уточнив, про які саме формати переговорів може йтися та чи існують конкретні домовленості щодо нових контактів між сторонами.

Водночас його слова прозвучали на тлі активних дипломатичних консультацій західних лідерів під час саміту «Великої сімки», де українське питання залишається одним із ключових.

Нагадаємо, раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що вперше за тривалий час бачить можливість для дипломатичного прориву у війні між Росією та Україною. За його словами, нинішня міжнародна ситуація може створити умови для початку нового етапу переговорного процесу, а саміт G7 є важливим майданчиком для обговорення таких перспектив.