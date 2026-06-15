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Брюссель розчарований темпами реформ в Україні – The Guardian

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Брюссель розчарований темпами реформ в Україні – The Guardian
Євросоюз зафіксував відставання України за планом реформ
фото: AP

Європейські чиновники вважають, що Київ виконав лише незначну частину домовленостей, необхідних для просування на шляху до членства в ЄС

Європейський Союз позитивно оцінює прагнення України до вступу, однак у Брюсселі незадоволені швидкістю виконання реформ, необхідних для подальшого просування переговорів про членство. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Guardian.

Водночас уже 15 червня Україна та Молдова офіційно розпочинають перший етап предметних переговорів про вступ до Європейського Союзу. Відповідне рішення стало можливим після зміни влади в Угорщині, яка тривалий час блокувала цей процес.

За інформацією видання, європейські чиновники вважають, що Україна наразі виконала лише близько 15% реформ із десятипунктного плану, погодженого в грудні минулого року між єврокомісаркою з питань розширення Мартою Кос та віцепрем'єр-міністром України Тарасом Качкою.

Йдеться насамперед про зміни у сфері боротьби з корупцією та реформування судової системи.

Зокрема, план передбачає посилення незалежності Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, ухвалення нової антикорупційної стратегії, а також удосконалення процедур призначення суддів і прокурорів. Попри зауваження до темпів реформ, у Брюсселі визнають значний прогрес України в умовах повномасштабної війни.

Президент України Володимир Зеленський назвав відкриття першого переговорного кластера важливим політичним та моральним сигналом підтримки з боку Євросоюзу.

«Україна робить усе необхідне, і важливо, щоб ЄС також дотримувався свого слова. Відкриття першого кластера є значною політичною та моральною підтримкою для нашої держави та нашого народу», – зазначив глава держави.

У Європейській комісії також підкреслюють, що розширення ЄС залишається стратегічним пріоритетом. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та президент Європейської ради Антоніу Кошта у спільній заяві відзначили рішучість України та Молдови у проведенні реформ попри складні обставини.

Експерти зазначають, що технічні переговори про вступ можуть тривати близько чотирьох років, однак остаточне рішення про членство матиме політичний характер і вимагатиме одностайної підтримки всіх держав-членів ЄС.

Нагадаємо, 15 червня Україна та Молдова офіційно відкрили перший переговорний кластер у межах процесу вступу до Європейського Союзу. Йдеться про блок «Основи», який охоплює питання верховенства права, правосуддя, свободи, основних прав і функціонування демократичних інституцій. Загалом переговорний процес передбачає шість кластерів, у межах яких країни-кандидати повинні привести своє законодавство та державні інститути у відповідність до стандартів ЄС.

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Теги: євроінтеграція Київ Володимир Зеленський реформа Україна Європейський Союз

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