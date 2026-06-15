Президент США висунув Ірану нову умову

Трамп попередив Тегеран про можливість нових ударів та пообіцяв жорсткий контроль за ядерною програмою країни

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон може відновити військові удари по Ірану, якщо сторонам не вдасться досягти остаточної угоди щодо іранської ядерної програми. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на видання The New York Times.

В інтерв'ю американському виданню Трамп наголосив, що переговорний процес має отримати продовження вже найближчим часом. За словами його помічників, новий раунд консультацій між США та Іраном може розпочатися у п'ятницю у Швейцарії.

Президент США дав зрозуміти, що відсутність домовленостей може мати серйозні наслідки для Тегерана.

Трамп також заявив, що у разі необхідності Сполучені Штати готові взяти на себе роль гаранта безпеки на Близькому Сході в обмін на частину доходів регіону.

Американський лідер вважає, що попередні дії Вашингтона вже змінили ситуацію на користь США. Йдеться про удари по Ірану наприкінці лютого та подальшу морську блокаду іранських портів після закриття Тегераном Ормузької протоки.

За словами Трампа, саме військовий тиск став одним із факторів, який підштовхнув Іран до переговорів.

«Вони не хотіли третього удару. Їм не байдуже їхнє життя. Суть у тому, що ті удари, які ми завдали, мали величезний вплив на укладення цієї угоди, величезний вплив», – заявив президент США.

Крім того, Трамп повідомив, що майбутня угода повинна передбачати значно жорсткіший контроль за іранською ядерною програмою. За його словами, новий механізм перевірок забезпечуватиме майже миттєвий доступ інспекторів до необхідних об'єктів, тоді як попередні домовленості дозволяли затягувати перевірки на кілька місяців.

Нагадаємо, раніше ізраїльські політики та експерти різко розкритикували попередні домовленості між США та Іраном, які обговорюються за посередництва адміністрації Дональда Трампа. Особливе невдоволення в Ізраїлі викликало те, що запропонований меморандум передбачає відновлення судноплавства в Ормузькій протоці та послаблення тиску на Тегеран, однак не містить згадок про іранську балістичну програму та підтримку угруповань «Хезболла», ХАМАС і хуситів. На цьому тлі газета «Єдіот Ааронот» охарактеризувала майбутню угоду заголовком «Погана угода».