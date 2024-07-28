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Гарріс визначила трьох потенційних претендентів на посаду віцепрезидента

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Гарріс визначила трьох потенційних претендентів на посаду віцепрезидента
Камала Гарріс
фото з відкритих джерел

Речник кампанії Гарріс, сказав, що вона «наказала своїй команді розпочати процес перевірки потенційних напарників»

Віцепрезидентка Камала Гарріс визначила від себе трьох потенційних претендентів на посаду віцепрезидента США. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

За словами співрозмовників видання, серед трьох обраних офіційних осіб, які мають загальнонаціональну привабливість, сенатор від штату Арізона Марк Келлі, губернатор штату Пенсільванія Джош Шапіро та губернатор штату Міннесота Тім Уолц.

Речник кампанії Гарріс, сказав, що вона «наказала своїй команді розпочати процес перевірки потенційних напарників».

Очікується, що Гарріс зробить вибір до 7 серпня, щоб узгодити з планом партії та офіційно затвердити кандидатуру до цієї дати.

Демократи попередили, що пошук має бути ретельним, щоб виявити будь-які «червоні прапорці» .

Bloomberg пише, що більшість у списку Гарріс – білі чоловіки з центристськими поглядами, які можуть допомогти їй здобути підтримку виборців, також бізнес-лідерів і донорів.

Джош Шапіро вправний оратор, який може залучити голоси виборців у сільській місцевості, яка вважається слабким місцем для демократів, зазначає видання.

Тім Вальц, колишній вчитель і член Національної гвардії США, може стати противагою Трампу на Середньому Заході. 

Марк Келлі представляє штат, який є прикордонною територією.

Зазначається, що Гарріс також шукає варіанти в кабінеті Байдена. За словами джерел, міністр торгівлі Джина Раймондо та міністр транспорту Піт Бутіджедж проходять перевірку.

Представник кампанії Гарріс сказала, що вона оцінює потенційних обранців на основі спільних політичних цінностей, зокрема економіки та демократії, а також їхньої здатності діяти як керівний партнер і очолити країну, якщо це необхідно.

Нагадаємо, на кампанію Камали Гарріс, яка має бути номінованою кандидаткою в президенти США від Демократичної партії, за менш як тиждень надійшли понад 200 мільйонів доларів пожертв. Про це в заяві для ЗМІ в неділю, 28 липня, оголосив речник кампанії Майкл Тайлер, якого цитують Politico та ABC News. 

Кандидат на пост президента США Дональд Трамп розкритикував віцепрезидентку Камалу Гарріс за політику адміністрації президента Джо Байдена щодо криптовалют. Трамп висловив своє невдоволення під час виступу на конференції Bitcoin 2024 у Нешвіллі, штат Теннессі, і пообіцяв підтримку індустрії цифрових активів.  

До слова, у четвер Камала Гарріс зробила перші кроки у соціальних мережах для своєї кампанії на пост президента, створивши офіційний акаунт у TikTok. 

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Теги: Камала Гарріс США вибори у США

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