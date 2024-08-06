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Американське місто вигадало незвичний спосіб боротьби з безхатьками

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Американське місто вигадало незвичний спосіб боротьби з безхатьками
Влада Сан-Франциско взялась рішуче прибирати намети безхатьків
фото із відкритих джерел

У Сан-Франциско бездомним почали видавати квитки на автобуси в один кінець

Влада американського міста Сан-Франциско в Каліфорнії почала боротися з безхатченками і видавати їм безкоштовні квитки на автобуси в один кінець. Про це пише Los Angeles Times.

«Також особам без певного місця проживання виписують штрафи. Мер міста Лондон Брід доручила міським чиновникам виписувати штрафи та заохочувати бездомних їхати з міста, пропонуючи безкоштовні квитки на автобус», – йдеться у статті.

Сан-Франциско стало популярним серед таких людей через м'який клімат. Також їх приваблює підхід місцевої влади, яка досі не контролювала ситуацію та розповсюдження безпритульних.

Брід сказала, що Сан-Франциско розпочне більш рішучу ініціативу з очищення таборів безхатьків. За її словами, настав час вирішити «це питання інакше, ніж раніше».

Зусилля мера міста підкріплені ключовим рішенням Верховного суду США від 28 червня, яке дозволило місцевим громадам суворіше обмежувати табори безхатьків на тротуарах та інших громадських об’єктах.

Як пише видання, приблизно 8300 людей живуть на вулицях Сан-Франциско, і близько половини з них сплять у парках та на тротуарах. Незважаючи на багаторічні спроби перемістити людей у ​​тимчасовий притулок або постійне житло, наметові містечка залишаються проблемою, яка часто супроводжується сміттям, крадіжками та відкритим вживанням наркотиків.

Наразі безхатькам забороняється залишатися на тротуарах для ночівлі. Також людей, які встановлюють намети, сидять чи лежать у пішохідних зонах, штрафуватиме поліція.

Правоохоронні органи останніми днями зосередилися на тому, щоб очистити деякі з найбільших таборів безхатьків Сан-Франциско, конфіскуючи особисті речі та повідомляючи власникам, що час пакувати речі та йти.

До слова, у Німеччині через українців різко зросла кількість безпритульних, зокрема це пов'язано із великою кількістю біженців у країні. Про це йдеться у відповіді влади на запит одного з депутатів Ландтага (парламенту, – «Главком») землі Баден-Вюртемберг. Зазначається, що кількість безпритульних у цій землі зросла у два з половиною рази – до 77 тис. У земельному уряді відповіли, що різке зростання пов'язане «зі статистичними причинами» та з урахуванням біженців з України.

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Теги: поліція США безхатченки притулок житло автобус

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