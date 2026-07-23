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США розслідують можливу роль Росії в ударах Ірану по об'єктах ЦРУ

Олександра Волошина
glavcom.ua
Олександра Волошина
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США розслідують можливу роль Росії в ударах Ірану по об'єктах ЦРУ
Іран ймовірно застосував модифіковані Росією «Шахеди» та російську супутникову навігаційну систему "Комета-М"
Фото: Reuters

Фахівці з'ясовують, чи надавала Москва цільову інформацію або вдосконалені технології для дронів

Американські розвідувальні аналітики розслідують можливе залучення Росії до ударів іранських безпілотників по об'єктах ЦРУ в регіоні Перської затоки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агентство Reuters.

Хоча остаточних висновків розвідспільнота США ще не дійшла, висока точність й ефективність атак викликають серйозні занепокоєння. За даними джерел, у березні атаки зазнала резиденція ЦРУ в посольстві США в Ер-Ріяді, а також об'єкт у східній частині Іраку. Джерела зазначають, що загалом було уражено кілька секретних локацій американської розвідки.

Американські чиновники підтвердили що Росія надавала Ірану допомогу у визначенні цілей та іншу підтримку під час його ударів по американських об’єктах у регіоні Перської затоки загалом, однак результати розслідування розвідувального співтовариства щодо можливої причетності Росії до підтримки атак на об’єкти ЦРУ раніше не оприлюднювалися.

У внутрішній службовій записці однієї із західних розвідувальних служб, повідомляє джерело у структурі, зроблено висновок, що Росія, ймовірно, відіграла певну роль у нападах на об’єкти ЦРУ в регіоні. На думку аналітиків, у нападі на Саудівську Аравію було задіяно дві модифіковані Росією версії іранських безпілотників «Шахед». За їхніми словами, один із літальних апаратів пробив отвір у вразливій частині зовнішньої стіни посольства, а другий пролетів крізь отвір і вибухнув. Про загиблих чи поранених не повідомлялося.

За словами іншого джерела, Росія допомогла Тегерану підвищити точність безпілотників «Шахед-136», надавши супутникову навігаційну систему «Комета-М», яка, на думку експертів, є набагато точнішою та важчою для заглушення, ніж та, що виробляється в Ірані.

Хоча Росія вже давно надає допомогу Ірану, з огляду на тісні зв’язки між цими країнами, цілеспрямовані атаки на важливі об’єкти ЦРУ свідчать про те, що Москва готова піти ще далі у спробах зірвати операції США, тоді як Вашингтон намагається покласти край війні з Іраном.

Побоювання щодо того, що Росія може надавати Ірану дані про цілі, посилилися цього вихідних після ударів по американській авіабазі в Йорданії, де Іран обстріляв казарми балістичними ракетами, в результаті чого загинули двоє солдатів.

Нагадаємо, міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що вартість війни США в Ірані наразі зросла до $37,5 млрд. 

До слова, президент США Дональд Трамп найближчими днями має визначитися з подальшою стратегією щодо Ірану. У Вашингтоні розглядають два основні сценарії: погодитися на нове тимчасове перемир'я або розпочати разом з Ізраїлем масштабну військову операцію.

Раніше президент США Дональд Трамп розмірковував про розширення військової операції проти Ірану, і розглядав можливість висадки американської морської піхоти та повітряно-десантних сил на іранські острови в Ормузькій протоці.

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Теги: розслідування військова допомога війна США Іран росія

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