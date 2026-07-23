США розслідують можливу роль Росії в ударах Ірану по об'єктах ЦРУ
Фахівці з'ясовують, чи надавала Москва цільову інформацію або вдосконалені технології для дронів
Американські розвідувальні аналітики розслідують можливе залучення Росії до ударів іранських безпілотників по об'єктах ЦРУ в регіоні Перської затоки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агентство Reuters.
Хоча остаточних висновків розвідспільнота США ще не дійшла, висока точність й ефективність атак викликають серйозні занепокоєння. За даними джерел, у березні атаки зазнала резиденція ЦРУ в посольстві США в Ер-Ріяді, а також об'єкт у східній частині Іраку. Джерела зазначають, що загалом було уражено кілька секретних локацій американської розвідки.
Американські чиновники підтвердили що Росія надавала Ірану допомогу у визначенні цілей та іншу підтримку під час його ударів по американських об’єктах у регіоні Перської затоки загалом, однак результати розслідування розвідувального співтовариства щодо можливої причетності Росії до підтримки атак на об’єкти ЦРУ раніше не оприлюднювалися.
У внутрішній службовій записці однієї із західних розвідувальних служб, повідомляє джерело у структурі, зроблено висновок, що Росія, ймовірно, відіграла певну роль у нападах на об’єкти ЦРУ в регіоні. На думку аналітиків, у нападі на Саудівську Аравію було задіяно дві модифіковані Росією версії іранських безпілотників «Шахед». За їхніми словами, один із літальних апаратів пробив отвір у вразливій частині зовнішньої стіни посольства, а другий пролетів крізь отвір і вибухнув. Про загиблих чи поранених не повідомлялося.
За словами іншого джерела, Росія допомогла Тегерану підвищити точність безпілотників «Шахед-136», надавши супутникову навігаційну систему «Комета-М», яка, на думку експертів, є набагато точнішою та важчою для заглушення, ніж та, що виробляється в Ірані.
Хоча Росія вже давно надає допомогу Ірану, з огляду на тісні зв’язки між цими країнами, цілеспрямовані атаки на важливі об’єкти ЦРУ свідчать про те, що Москва готова піти ще далі у спробах зірвати операції США, тоді як Вашингтон намагається покласти край війні з Іраном.
Побоювання щодо того, що Росія може надавати Ірану дані про цілі, посилилися цього вихідних після ударів по американській авіабазі в Йорданії, де Іран обстріляв казарми балістичними ракетами, в результаті чого загинули двоє солдатів.
Нагадаємо, міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що вартість війни США в Ірані наразі зросла до $37,5 млрд.
До слова, президент США Дональд Трамп найближчими днями має визначитися з подальшою стратегією щодо Ірану. У Вашингтоні розглядають два основні сценарії: погодитися на нове тимчасове перемир'я або розпочати разом з Ізраїлем масштабну військову операцію.
Раніше президент США Дональд Трамп розмірковував про розширення військової операції проти Ірану, і розглядав можливість висадки американської морської піхоти та повітряно-десантних сил на іранські острови в Ормузькій протоці.
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