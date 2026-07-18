США розширили удари по Ірану, Тегеран атакував Кувейт і Катар

Centcom: армія США завдала сьомої поспіль ночі ударів по Ірану

США вночі проти суботи завдали нових ударів по мостах та енергетичній інфраструктурі Ірану в провінції Хормозган, а також обвалили вежу спостереження в порту Чабахар. У відповідь Тегеран атакував ракетами й безпілотниками Кувейт і Катар, пошкодивши опріснювальну станцію та поранивши мирних жителів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на АP.

Центральне командування Збройних сил США (Centcom) повідомило, що в ніч на суботу армія провела вже сьому поспіль серію ударів по Ірану, спрямовану на послаблення його військового потенціалу. Авіаудари прийшлися на автомобільний і залізничний мости біля міста Бендер-Хамір на узбережжі Ормузької протоки – ціль, судячи з усього, полягала в тому, щоб відрізати головний іранський порт Бендер-Аббас від доріг углиб країни, зокрема до Тегерана.

Іран уперше за час кампанії офіційно визнав удари по «енергетичній інфраструктурі»: міністерство енергетики країни закликало жителів південних провінцій економити електроенергію через «екстремальну спеку», не уточнивши, який саме об'єкт постраждав. За даними іранської влади, лише за останні удари США загинули щонайменше 46 людей, понад 400 отримали поранення, зокрема вісім людей – під час удару по мосту в п'ятницю. Американська сторона повідомила про 13 додатково поранених військових (десять зі складу армії, троє – флоту) із понеділка; загалом з початку війни загинули 14 американських військових, 427 отримали поранення.

Окремо авіаудари обвалили вежу в порту Чабахар на узбережжі Оманської затоки – ключовому транспортному вузлі для постачання вантажів до сухопутного Афганістану, який Іран розвивав за підтримки Індії. Тегеран стверджує, що вежа контролювала комерційне судноплавство в порту, однак CENTCOM заявило, що вона входила до системи морського спостереження Корпусу вартових ісламської революції (КВІР), яку використовували для «відстеження та наведення» на цивільні судна в Ормузькій протоці.

У відповідь Іран у п'ятницю двічі завдав ракетних ударів по Катару: влада країни двічі оголошувала тривогу, закликаючи населення ховатися в укриттях, а уламки збитих ракет поранили дитину. Того ж дня ракети та безпілотники прилетіли по Бахрейну й Кувейту. За даними кувейтської влади, іранський удар пошкодив станцію з виробництва електроенергії та опріснення морської води – приблизно 90% питної води в країні забезпечують саме опріснювальні станції. Пожежу на об'єкті вже загасили, наразі станцію відновлюють. Речник міністерства оборони Кувейту також повідомив про поранених серед військових унаслідок ударів безпілотників по об'єктах і таборах армії. Йорданські збройні сили заявили, що вранці в п'ятницю перехопили три ракети, випущені Іраном.

США атакує інфрастуктуру, Іран вдарив по сусідах карта: АР

Вибухи в п'ятницю зафіксували й у напівавтономному курдському регіоні на півночі Іраку – в Ербілі та Сулеймані, де спрацювала протиповітряна оборона. За словами анонімного джерела, удар був спрямований по іранському курдському опозиційному угрупованню «Комала»: загинули щонайменше дев'ять людей. Іран офіційно не взяв відповідальності за цю атаку, хоча раніше вже атакував це угруповання.

Того ж дня, за даними британських військових, у Ормузькій протоці атакували танкер, який рухався маршрутом, найближчим до узбережжя Оману. Судно отримало незначні пошкодження, ніхто з екіпажу не постраждав. Іран цю атаку не підтвердив. Раніше іранська армія заявляла, що два танкери зайнялися після підриву на мінах у протоці, однак у CENTCOM це спростували: «Це неправда».

Ціна на нафту в п'ятницю зросла й перевищила $86 за барель – це майже найвищий показник за місяць, тоді як кількість проходів через Ормузьку протоку впала до трирічного мінімуму, свідчать дані міжнародного трекера суден.

У зверненні до американців увечері в четвер президент США Дональд Трамп запевнив, що війна розвивається успішно й найближчим часом країна відчує результати цієї стратегії. Втім, після зриву переговорів щодо ядерної програми Ірану, які тривали до початку війни, у Вашингтоні наростає політичний тиск: адміністрації потрібно завершити конфлікт і уникнути затяжної кампанії на Близькому Сході, якої Трамп обіцяв не допустити під час передвиборчої кампанії.

Нагадаємо, лише тиждень тому Іран заявляв про повторне закриття Ормузької протоки для судноплавства, після чого США завдали третьої за тиждень серії ударів по Ірану у відповідь на атаку на контейнеровоз під кіпрським прапором.