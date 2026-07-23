Головна Світ Політика
search button user button menu button

Велика Британія відкликала співробітників посольства з Ірану

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Велика Британія відкликала співробітників посольства з Ірану
Посольство Великої Британії в Ірані продовжуватиме працювати в дистанційному режимі
фото з відкритих джерел

США протягом 11 ночей поспіль завдавали ударів по Ірану

Уряд Великої Британії тимчасово відкликав співробітників свого посольства з Ірану «у зв’язку з ситуацією з безпекою» та новою інформацією про напруженість у регіоні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sky News.

Посольство Великої Британії в Ірані продовжуватиме працювати в дистанційному режимі.

Це сталося на тлі того, що США протягом 11 ночей поспіль завдавали ударів по Ірану, а також після того, як Дональд Трамп пригрозив знищити електростанції або мости в іранській столиці.

Нагадаємо, міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що вартість війни США в Ірані наразі зросла до $37,5 млрд. 

До слова, президент США Дональд Трамп найближчими днями має визначитися з подальшою стратегією щодо Ірану. У Вашингтоні розглядають два основні сценарії: погодитися на нове тимчасове перемир'я або розпочати разом з Ізраїлем масштабну військову операцію.

Раніше президент США Дональд Трамп розмірковував про розширення військової операції проти Ірану, і розглядав можливість висадки американської морської піхоти та повітряно-десантних сил на іранські острови в Ормузькій протоці.

Читайте також:

Теги: Іран Велика Британія посольство

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Масована атака дронів на Росію, США розширили удари по Ірану: головне за ніч 18 липня
Масована атака дронів на Росію, США розширили удари по Ірану: головне за ніч 18 липня
18 липня, 05:54
Принц Гаррі назвав свій колір волосся «золотисто-каштановим»
«Я не рудий». Принц Гаррі спантеличив мережу заявою про свою зачіску
16 липня, 16:28
Нафтові танкери Mombasa та Al Bahiyah опинилися під ударом
Іран атакував нафтові танкери в Ормузькій протоці: постраждали двоє українців
14 липня, 06:39
5 липня у Тегерані відбулася масова молитва біля труни колишнього верховного лідера Алі Хаменеї
Похорон Хаменеї: що приховує церемонія
6 липня, 14:06
Торговельні судна активніше пішли через Ормузьку протоку
Ормузька протока різко збільшила кількість торговельних рейсів
3 липня, 15:54
Королева Камілла надає перевагу легким стравам
Чим снідає королева Камілла? Неочікувана страва від дружини монарха
2 липня, 21:45
Майкл Бірн зіграв чарівника у фільмі про «Гаррі Поттера»
Помер видатний британський актор із фільмів про «Гаррі Поттера» та «Індіана Джонса»
1 липня, 13:43
Переговірники США та Ірану на зустрічі у Швейцарії
Axios: США та Іран домовилися припинити удари в Ормузькій протоці
29 червня, 00:32
Трамп: Може настати момент, коли ми більше не зможемо бути розсудливими і будемо змушені військовими силами завершити роботу
Трамп заявив, що Іран порушив угоду про припинення вогню
28 червня, 03:31

Політика

Лавров і Рубіо провели зустріч на Філіппінах
Лавров і Рубіо провели зустріч на Філіппінах
Велика Британія відкликала співробітників посольства з Ірану
Велика Британія відкликала співробітників посольства з Ірану
Росія і Крим під атакою дронів, Україна ініціювала Радбез ООН: головне за ніч 23 липня
Росія і Крим під атакою дронів, Україна ініціювала Радбез ООН: головне за ніч 23 липня
У Росії вночі спалахнули нафтобаза і склад Wildberries
У Росії вночі спалахнули нафтобаза і склад Wildberries
США дозволили Саудівській Аравії збагачувати уран
США дозволили Саудівській Аравії збагачувати уран
Найбільший порт Росії обмежив нічний рух суден через атаки дронів
Найбільший порт Росії обмежив нічний рух суден через атаки дронів

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
357K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 липня: ситуація на фронті
144K
Карта повітряних тривог України онлайн 23 липня 2026
111K
Київ залишають топдипломати Нідерландів та Канади: що сталося
94K
Яким Федоров був у студентські роки: архівне фото
83K
Зеленський залишає Федорова? Офіс президента шукає рішення
76K
20-річна українка з Міноборони домоглася заміни данських снарядів

Новини

У Познані відкривається нове Консульство України: Сибіга розповів деталі
Вчора, 20:55
The Times: звільнений Федоров може готуватися до виборів президента
21 липня, 20:10
RND: Бундесвер мобілізує 10 тисяч громадян до територіальної оборони
20 липня, 19:05
За місяць до звільнення екскерівник «Лісів України» отримав рекордну премію (документ)
20 липня, 13:52
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
17 липня, 09:02
Сенат США готовий схвалити санкції проти РФ, але залишається одна перепона
17 липня, 06:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua