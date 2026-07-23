Велика Британія відкликала співробітників посольства з Ірану

США протягом 11 ночей поспіль завдавали ударів по Ірану

Уряд Великої Британії тимчасово відкликав співробітників свого посольства з Ірану «у зв’язку з ситуацією з безпекою» та новою інформацією про напруженість у регіоні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sky News.

Посольство Великої Британії в Ірані продовжуватиме працювати в дистанційному режимі.

Це сталося на тлі того, що США протягом 11 ночей поспіль завдавали ударів по Ірану, а також після того, як Дональд Трамп пригрозив знищити електростанції або мости в іранській столиці.

Нагадаємо, міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що вартість війни США в Ірані наразі зросла до $37,5 млрд.

До слова, президент США Дональд Трамп найближчими днями має визначитися з подальшою стратегією щодо Ірану. У Вашингтоні розглядають два основні сценарії: погодитися на нове тимчасове перемир'я або розпочати разом з Ізраїлем масштабну військову операцію.

Раніше президент США Дональд Трамп розмірковував про розширення військової операції проти Ірану, і розглядав можливість висадки американської морської піхоти та повітряно-десантних сил на іранські острови в Ормузькій протоці.