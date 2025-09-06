У США вбито 23-річну українську біженку: напад зафіксували камери (відео)

У США від ножового поранення загинула 23-річна українка

У місті Шарлотт, штат Північна Кароліна, внаслідок нападу в поїзді загинула 23-річна Ірина Заруцька, яка була біженкою з України. Інцидент стався 22 серпня, підозрюваного у вбивстві затримано. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Economic Times.

Як видно з відеозаписів камер спостереження, напад стався на лінії легкорейкового транспорту Lynx Blue Line. Відео показує, як Ірина Заруцька зайшла до вагона о 21:46 і сіла перед підозрюваним, 34-річним Декарлосом Брауном-молодшим. Приблизно через чотири хвилини він раптово дістав ніж, напав на жінку та завдав їй смертельного поранення.

BREAKING - Newly released video shows the completely unprovoked attack on Ukrainian war refugee Iryna Zarutska by Decarlos Brown Jr. in Charlotte, North Carolina.



She was safer in a literal war… pic.twitter.com/R5aBN5wZnn — Right Angle News Network (@Rightanglenews) September 6, 2025

Після нападу Браун вийшов з поїзда на наступній зупинці. Пасажири, які помітили кров, кинулися на допомогу постраждалій.

Декарлос Браун-молодший був заарештований незабаром після інциденту. За повідомленнями, під час нападу він поранив руку, і після надання медичної допомоги йому було пред'явлено звинувачення у вбивстві першого ступеня.

Наразі мотив злочину невідомий. Підозрюваний перебуває у в’язниці, де проходить оцінку професійної компетентності.

