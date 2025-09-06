Головна Світ Соціум
У США вбито 23-річну українську біженку: напад зафіксували камери (відео)

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
У США вбито 23-річну українську біженку: напад зафіксували камери (відео)
Наразі мотив злочину невідомий
У США від ножового поранення загинула 23-річна українка

У місті Шарлотт, штат Північна Кароліна, внаслідок нападу в поїзді загинула 23-річна Ірина Заруцька, яка була біженкою з України. Інцидент стався 22 серпня, підозрюваного у вбивстві затримано. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Economic Times.

Як видно з відеозаписів камер спостереження, напад стався на лінії легкорейкового транспорту Lynx Blue Line. Відео показує, як Ірина Заруцька зайшла до вагона о 21:46 і сіла перед підозрюваним, 34-річним Декарлосом Брауном-молодшим. Приблизно через чотири хвилини він раптово дістав ніж, напав на жінку та завдав їй смертельного поранення.

Після нападу Браун вийшов з поїзда на наступній зупинці. Пасажири, які помітили кров, кинулися на допомогу постраждалій.

Декарлос Браун-молодший був заарештований незабаром після інциденту. За повідомленнями, під час нападу він поранив руку, і після надання медичної допомоги йому було пред'явлено звинувачення у вбивстві першого ступеня.

Наразі мотив злочину невідомий. Підозрюваний перебуває у в’язниці, де проходить оцінку професійної компетентності.

Нагадаємо, закатована в російському полоні українська журналістка Вікторія Рощина посмертно отримала американську відзнаку за сміливість Oxi Courage Award. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на колишню пані посол України у США Оксану Маркарову.

За словами Оксани Маркарової, відзнака «Oxi» (що в перекладі з грецької означає «ні») була заснована у пам’ять про героїзм грецького народу, який у 1940 році відповів відмовою на вимогу нацистської Німеччини здатися. Фундація щороку відзначає людей, що демонструють відвагу, рішучість і сміливість у сучасному світі.

Теги: США вбивство українка

