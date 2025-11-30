Умєров доповів Зеленському про результати переговорів у США

«Маємо суттєвий поступ у просуванні достойного миру»

Очільник української делегації, секретар РНБО Рустем Умєров доповів президенту України Володимиру Зеленському про підсумки переговорів у Сполучених Штатах. Про це він написав у соціальній мережі, передає «Главком»

«Маємо суттєвий поступ у просуванні достойного миру та зближенні наших позицій з американською стороною. Наші ключові цілі – безпека, суверенітет і надійний мир – залишаються незмінними й поділяються американською стороною», – зазначив він.

Умєров зазначив, що робота над встановленням в Україні миру – триватиме. «Попереду продовження консультацій і робота над узгодженням спільного рамкового рішення», – додав секретар РНБО.

Нагадаємо, українська та американська команди завершили перемовини щодо мирного плану у Флориді. CNN раніше повідомляв, що на переговорах обговорювалися деякі з найбільш чутливих аспектів мирного врегулювання війни в Україні.

За повідомленням The Wall Street Journal, переговори між представниками України та США в Маямі 30 листопада стосуються насамперед графіка проведення українських виборів, а також питань «обміну територіями» між Україною та РФ та деяких інших моментів.

Українську делегацію цього разу очолював секретар РНБО Рустем Умєров, який замінив усунутого з посади керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Американську сторону представляють держсекретар Марко Рубіо, спецпосланець президента Дональда Трампа Річард Віткофф та радник президента Джаред Кушнер. Сторону США представляють держсекретар Марко Рубіо, спеціальний посланник Стів Віткофф, а також радник Трампа Джаред Кушнер.