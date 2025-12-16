Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Зеленський: Конгрес США готовий проголосувати за гарантії безпеки для України

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський: Конгрес США готовий проголосувати за гарантії безпеки для України
Зеленський повідомив, що є серйозний прогрес у переговорах щодо гарантій безпеки для України, які мають бути проголосовані в Конгресі США
фото: glavcom.ua

«Є серйозний рух уперед, тому що ми говоримо про гарантії безпеки, які мають бути проголосовані в Конгресі США»

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що є серйозний прогрес у переговорах щодо гарантій безпеки для України, які мають бути проголосовані в Конгресі США. Він зазначив, що більшість членів Конгресу ставляться до цієї ініціативи позитивно. Про це президент сказав журналістам дорогою до Нідерландів, пише «Главком».

«У нас є серйозний рух уперед, тому що ми говоримо про гарантії безпеки, які мають бути проголосовані в Конгресі Сполучених Штатів Америки. Я бачу, що команда президента Трампа готова до цього. Ми знаємо, принаймні, що більшість Конгресу ставиться до цього позитивно.

І важливо, що це юридично зобов’язувальна відповідальність наших партнерів у разі порушення мирних домовленостей або припинення вогню з боку агресора – з боку Російської Федерації. Тобто буде реакція на кшталт тієї, що передбачена п’ятою статтею НАТО», – підкреслив Зеленський, порівнюючи ці гарантії з п’ятою статтею НАТО.

Президент також обговорив із партнерами оборонний пакет для України, включаючи необхідну зброю, тренування для військових і фінансування для підтримки стійкості армії. Він зазначив, що важливими є також гарантії безпеки від Європи та партнерів, таких як Канада, з додатковими американськими гарантіями.

Президент США Дональд Трамп на брифінгу заявив, що США та Європа працюють над гарантіями безпеки, щоб війна не повторилась знову.

«Якщо бути відвертим, Україна вже втратила цю територію. Територія втрачена», – сказав він.

Трамп підкреслив, що США разом з Європою працюють над забезпеченням гарантій безпеки для України, щоб уникнути подальшого загострення конфлікту. «Ми працюємо над цим разом з Європою. Європа буде відігравати в цьому велику роль», – зазначив він.

Як повідомлялось, адміністрація Дональда Трампа готова надати Україні юридично зобов’язувальні гарантії безпеки, змодельовані на основі статті 5 Статуту НАТО. 

Варто зазначити, що президент України Володимир Зеленський заявив, що країна відмовляється від своїх амбіцій щодо членства в НАТО в обмін на міжнародні гарантії безпеки від США, Європи та інших партнерів. 

До слова, посол України в США Ольга Стефанішина наголосила на необхідності забезпечити юридично обов'язкові гарантії безпеки для України в рамках угоди про припинення війни з Росією. 

Своєю чергою колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі попередив Україну, що вона не повинна покладатися на американські гарантії безпеки, наводячи приклад Південного В’єтнаму 1970-х років. 

Читайте також:

Теги: Володимир Зеленський США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

США перехопили судно з Китаю до Ірану та вилучили військовий вантаж
США перехопили судно з Китаю до Ірану та вилучили військовий вантаж
13 грудня, 07:08
Axios: Трамп пропонує Росії і Китаю поділити сфери впливу у світі
Axios: Трамп пропонує Росії і Китаю поділити сфери впливу у світі
12 грудня, 22:32
Трамп вважає, що Україна має невигідну позицію на полі бою
FT: Трамп розраховує на підписання угоди щодо миру в Україні до Різдва
9 грудня, 22:56
Володимир Зеленський провів переговори з Нікосом Христодулідісом
Прогрес на шляху України до ЄС. Зеленський провів зустріч з президентом Кіпру
4 грудня, 16:45
Спецпредставник Путіна Кирил Дмітрієв заперечив достовірність розшифровки телефонних переговорів
Представник Путіна назвав фейком розшифровку Bloomberg про російське походження мирного плану
26 листопада, 01:05
Пункти Трампа-Зеленського-Путіна: мир чи нова пастка для України?
Війну треба завершувати, але не коштом України
22 листопада, 20:54
За словами посадовиці, американський план обговорюватимуть очільники МЗС Європейського Союзу
Каллас прокоментувала «мирний план» США для завершення війни в Україні
20 листопада, 11:15
Уночі РФ атакувала Тернопіль
Ракетний удар по Тернополю: президент повідомив, що під завалами досі є люди
19 листопада, 20:39
Відновлювальні роботи тривають у Харкові та області, на Одещині та Дніпровщині
Росія випустила близько тисячі дронів за тиждень – Зеленський
16 листопада, 11:38

Суспільство

Якщо Путін відкине мирну угоду, які мають бути дії США? Позиція Зеленського
Якщо Путін відкине мирну угоду, які мають бути дії США? Позиція Зеленського
Зеленський: Конгрес США готовий проголосувати за гарантії безпеки для України
Зеленський: Конгрес США готовий проголосувати за гарантії безпеки для України
Український президент підтримав ідею «різдвяного перемир'я» на фронті
Український президент підтримав ідею «різдвяного перемир'я» на фронті
Президент відповів, чи запланована зустріч з Трампом
Президент відповів, чи запланована зустріч з Трампом
Зеленський підтвердив: наступний раунд переговорів з американцями пройде у США
Зеленський підтвердив: наступний раунд переговорів з американцями пройде у США
Зеленський повідомив, у яких питаннях мирної угоди є розбіжності
Зеленський повідомив, у яких питаннях мирної угоди є розбіжності

Новини

Стефанішина наголосила на юридичній силі гарантій безпеки для України
Вчора, 03:53
У Білгороді блекаут після вибухів (фото)
14 грудня, 23:57
Тривожна ніч у Криму: вибухи пролунали по всьому півострову, палає нафтобаза
13 грудня, 23:53
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 грудня
13 грудня, 06:01
Німеччина викликала російського посла «на килим» через втручання у вибори
12 грудня, 14:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 грудня
11 грудня, 05:59

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua