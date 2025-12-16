Зеленський: Конгрес США готовий проголосувати за гарантії безпеки для України

Зеленський повідомив, що є серйозний прогрес у переговорах щодо гарантій безпеки для України, які мають бути проголосовані в Конгресі США

«Є серйозний рух уперед, тому що ми говоримо про гарантії безпеки, які мають бути проголосовані в Конгресі США»

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що є серйозний прогрес у переговорах щодо гарантій безпеки для України, які мають бути проголосовані в Конгресі США. Він зазначив, що більшість членів Конгресу ставляться до цієї ініціативи позитивно. Про це президент сказав журналістам дорогою до Нідерландів, пише «Главком».

«У нас є серйозний рух уперед, тому що ми говоримо про гарантії безпеки, які мають бути проголосовані в Конгресі Сполучених Штатів Америки. Я бачу, що команда президента Трампа готова до цього. Ми знаємо, принаймні, що більшість Конгресу ставиться до цього позитивно.

І важливо, що це юридично зобов’язувальна відповідальність наших партнерів у разі порушення мирних домовленостей або припинення вогню з боку агресора – з боку Російської Федерації. Тобто буде реакція на кшталт тієї, що передбачена п’ятою статтею НАТО», – підкреслив Зеленський, порівнюючи ці гарантії з п’ятою статтею НАТО.

Президент також обговорив із партнерами оборонний пакет для України, включаючи необхідну зброю, тренування для військових і фінансування для підтримки стійкості армії. Він зазначив, що важливими є також гарантії безпеки від Європи та партнерів, таких як Канада, з додатковими американськими гарантіями.

Президент США Дональд Трамп на брифінгу заявив, що США та Європа працюють над гарантіями безпеки, щоб війна не повторилась знову.

«Якщо бути відвертим, Україна вже втратила цю територію. Територія втрачена», – сказав він.

Трамп підкреслив, що США разом з Європою працюють над забезпеченням гарантій безпеки для України, щоб уникнути подальшого загострення конфлікту. «Ми працюємо над цим разом з Європою. Європа буде відігравати в цьому велику роль», – зазначив він.

Як повідомлялось, адміністрація Дональда Трампа готова надати Україні юридично зобов’язувальні гарантії безпеки, змодельовані на основі статті 5 Статуту НАТО.

Варто зазначити, що президент України Володимир Зеленський заявив, що країна відмовляється від своїх амбіцій щодо членства в НАТО в обмін на міжнародні гарантії безпеки від США, Європи та інших партнерів.

До слова, посол України в США Ольга Стефанішина наголосила на необхідності забезпечити юридично обов'язкові гарантії безпеки для України в рамках угоди про припинення війни з Росією.

Своєю чергою колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі попередив Україну, що вона не повинна покладатися на американські гарантії безпеки, наводячи приклад Південного В’єтнаму 1970-х років.