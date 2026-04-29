Трамп накинувся на Мерца через заяву про Іран

Трамп: Я зараз роблю з Іраном те, що інші країни чи президенти мали б зробити вже давно

Президент США Дональд Трамп розкритикував заяву канцлера Німеччини Фрідріха Мерца про наявність ядерної зброї в Ірані. Про це Трамп написав у соцмережі Truth Social, передає «Главком».

«Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вважає, що Іран може мати ядерну зброю. Він не має уявлення, про що говорить! Якби Іран мав ядерну зброю, весь світ опинився б у заручниках. Я зараз роблю з Іраном те, що інші країни чи президенти мали б зробити вже давно. Не дивно, що Німеччина так погано справляється як в економічному, так і в інших аспектах!», – йдеться у дописі.

Нагадаємо, Мерц заявив, що Сполучені Штати зазнають «приниження» з боку керівництва Ірану, намагаючись домовитися про припинення війни. Він зазначив, що не бачить, «який стратегічний вихід зараз обирають американці» та додав, що іранські представники «дуже вміло ведуть переговори – або ж дуже вміло їх не ведуть – дозволяючи американцям поїхати до Ісламабаду, а потім знову поїхати без жодного результату».

Зауважимо, перший раунд переговорів між США та Іраном завершився 12 квітня без відчутних результатів. Сторони не змогли досягти домовленостей через розбіжності щодо ядерної програми Тегерана. Зокрема, Іран не надав гарантій відмови від створення ядерної зброї.

Як повідомлялося, після зриву планів щодо проведення прямих мирних переговорів Вашингтон і Тегеран увійшли у фазу небезпечної невизначеності. Обидві сторони намагаються випробувати одна одну на витривалість, сподіваючись, що опонент першим поступиться під тиском економічних та військових ризиків.

До слова, Іран висунув США нову пропозицію щодо відкриття Ормузької протоки та припинення війни, при цьому переговори з ядерних питань було відкладено на пізніший термін.