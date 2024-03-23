США виділили військову допомогу країнам Балтії

У грудні США та країни Балтії погодили п'ятирічну дорожню карту співробітництва у сфері оборони

Американське фінансування зосереджено на розвитку протиповітряної оборони

Конгрес США схвалив пакет допомоги на 228 мільйонів доларів (211 мільйонів євро) для збройних сил країн Балтії. Ця сума на три мільйони доларів більша, ніж торік, повідомляє AP. Найбільшим отримувачем допомоги буде Естонія.

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За допомогою фінансування, зокрема, розвиваються протиповітряна оборона, сухопутні війська та морська розвідка країн Балтії.

«Підтримка з боку США суттєво допомогла Естонії, Латвії та Литві прискорити реалізацію кількох проектів щодо розвитку військової інфраструктури та потенціалу», – заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур і зазначив, що підтримка трохи вища, ніж минулого року.

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Американське фінансування зосереджено на розвитку протиповітряної оборони, морської ситуаційної обізнаності та сухопутних військ у країнах Балтії, заявили в міністерстві оборони Естонії, додавши, що загалом у рамках BSI цим трьом країнам у 2023 році було виділено 225 мільйонів доларів.

У грудні США та країни Балтії погодили п'ятирічну дорожню карту співробітництва у сфері оборони, яка покликана визначати відносини співробітництва у сфері оборони та національної безпеки між країнами до 2028 року.

Раніше Сенат США ухвалив бюджетний пакет для уникнення шатдауну.

Відомо, що вчора Палата представників США схвалила пакет законопроєктів про витрати державних відомств на суму $1,2 трлн всього за кілька годин до призупинення роботи уряду.

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Після кількох днів затримок, лідери Конгресу США представили двопартійний пакет витрат на оборону, національну безпеку та інші програми на суму $1,2 трлн, що дає законодавцям менш ніж два дні для запобігання призупинення роботи уряду.

Також перший член Палати представників США від Республіканської партії Кен Бак підписав петицію, яка дозволить в обхід спікера Майка Джонсона винести голосування за законопроєкт про допомогу Україні.

До слова, віцепрем'єр-міністр Ольга Стефанішина заявила, що ключовими противниками рішення щодо надання Україні запрошення на вступ до НАТО є США та Німеччина. Вони не дають навіть можливості розвиватися цьому діалогу.