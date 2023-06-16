Уперше за шість років: до Південної Кореї прибула атомна субмарина США

Прихід атомного підводного човна відбувся в рамках обіцянок США більше посилити стратегічні активи на Корейському півострові

Сьогодні, 16 червня, американський 18 000-тонний атомний підводний човен USS Michigan SSGN класу Ohio пришвартувався до ключової військово-морської бази в Пусані, Південна Корея. Про це повідомляє південнокорейське агентство новин Yonhap.

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Прихід однієї з найбільших субмарин ВМС США відбувся вперше за останні шість років,

Як зазначається, субмарина Michigan, яка здатна нести 150 крилатих ракет Tomahawk, увійшла на територію бази за 320 км від Сеула після того, як Північна Корея 15 червня запустила дві балістичні ракети малої дальності в бік Східного моря на знак явного протесту проти масштабних навчань сил США і союзників.

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Крім того, прихід атомного підводного човна відбувся в рамках обіцянок США більше посилити стратегічні активи на Корейському півострові відповідно до Вашингтонської декларації, прийнятої президентом Південної Кореї Юн Сук Йолем і головою Білого дому Джо Байденом під час квітневого саміту.

«Візит американського SSGN до Південної Кореї спрямований на суттєве виконання угоди у Вашингтонській декларації, ухваленій у квітні. Він демонструє перевагу можливостей і позиції альянсу Південної Кореї та США у реалізації принципу «мир через силу», — заявив командувач південнокорейського флоту віце-адмірала Кім Мьйон Су.

Також повідомлялося, що під час візиту Michigan до країни військово-морських сил Південної Кореї та США планують провести спільні навчання з проведення спеціальних операцій з реагування на просування північнокорейських загроз.

Нагадаємо, Північна Корея випустила дві ракети малої дальності біля свого східного узбережжя. Програми Північної Кореї з балістичних ракет і ядерної зброї заборонені резолюціями Ради Безпеки ООН, а проти країни були введені санкції. Дипломатичні спроби знизити напруженість або переконати Пхеньян відмовитися від свого ядерного арсеналу зайшли в глухий кут. Сьогодні США також наклали санкції на чоловіка та дружину Північної Кореї, які живуть у Пекіні, яких звинувачують у допомозі у закупках обладнання для балістичних ракет, яке опинилося в руках північнокорейських та іранських клієнтів.