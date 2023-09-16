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Розвідка Естонії: ЗСУ можуть прискорити просування до Токмака

Діана Гасюк
glavcom.ua
Розвідка Естонії: ЗСУ можуть прискорити просування до Токмака
фото з відкритих джерел

Російські підрозділи, які були перекинуті з інших фронтових ділянок минулими тижнями, почали втомлюватися

Українські війська продовжують систематично очищати укріплені позиції російських військ на Оріхівському напрямку у Запорізькій області. Ймовірно, Збройні сили України можуть прискорити рух у напрямку міста Токмак. Про це заявила розвідка Естонії, повідомляє ERR.

«Збройні сили України успішно захопили кілька ключових висот біля Новопрокопівки, що створює передумови для подальшого просування та розширення успіху, включаючи механізовані підрозділи», – повідомлення наголошує.

Також зазначається, що додаткові російські підрозділи, які були перекинуті з інших фронтових ділянок минулими тижнями, почали втомлюватися, зокрема частини 76-ї гвардійської десантно-штурмової дивізії.

Унаслідок некомпетентних рішень російського командування, підрозділи зазнали великих втрат біля села Вербове.

Також розвідка вважає, що ЗСУ можуть прискорити просування в бік Токмака, втім очікувати стрімких проривів, найімовірніше, не варто.

Раніше повідомлялося, що Збройні сили України посилили активність у спробах перетнути річку Дніпро в Херсонській області, а у росіян не вистачає сил, щоб цьому завадити. Крім цього, українські військові знищили залишки 72-ї окремої мотострілецької бригади в Андріївці, Донецька область. 

Нагадаємо, українські сили оборони продовжують наступ на Мелітопольському та Бахмутському напрямках. ЗСУ просунулися південніше звільненого Роботиного у Запорізькій області.

Як відомо, українські війська, після кількох тижнів важкої роботи щодо розмінування, успішно прорвали першу лінію оборони Росії під Запоріжжям і тепер сподіваються на швидкий прогрес при форсуванні менш міцної другої лінії.

Теги: наступ розмінування військові Дніпро розвідка

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