Розвідка Естонії: ЗСУ можуть прискорити просування до Токмака

Російські підрозділи, які були перекинуті з інших фронтових ділянок минулими тижнями, почали втомлюватися

Українські війська продовжують систематично очищати укріплені позиції російських військ на Оріхівському напрямку у Запорізькій області. Ймовірно, Збройні сили України можуть прискорити рух у напрямку міста Токмак. Про це заявила розвідка Естонії, повідомляє ERR.

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«Збройні сили України успішно захопили кілька ключових висот біля Новопрокопівки, що створює передумови для подальшого просування та розширення успіху, включаючи механізовані підрозділи», – повідомлення наголошує.

Також зазначається, що додаткові російські підрозділи, які були перекинуті з інших фронтових ділянок минулими тижнями, почали втомлюватися, зокрема частини 76-ї гвардійської десантно-штурмової дивізії.

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Унаслідок некомпетентних рішень російського командування, підрозділи зазнали великих втрат біля села Вербове.

Також розвідка вважає, що ЗСУ можуть прискорити просування в бік Токмака, втім очікувати стрімких проривів, найімовірніше, не варто.

Раніше повідомлялося, що Збройні сили України посилили активність у спробах перетнути річку Дніпро в Херсонській області, а у росіян не вистачає сил, щоб цьому завадити. Крім цього, українські військові знищили залишки 72-ї окремої мотострілецької бригади в Андріївці, Донецька область.

Нагадаємо, українські сили оборони продовжують наступ на Мелітопольському та Бахмутському напрямках. ЗСУ просунулися південніше звільненого Роботиного у Запорізькій області.

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Як відомо, українські війська, після кількох тижнів важкої роботи щодо розмінування, успішно прорвали першу лінію оборони Росії під Запоріжжям і тепер сподіваються на швидкий прогрес при форсуванні менш міцної другої лінії.