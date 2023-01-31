США внесли в «чорний список» сім іранських компаній
Будь-які постачальники підсанкційних організацій тепер повинні мати ліцензії
Міністерство торгівлі США у вівторок запровадило нові обмеження проти семи іранських юридичних осіб через виробництво ними безпілотників, які Росія використовує для атак проти України. Про це повідомляє Reuters.
Компанії та установи з Ірану були включені до списку експортного контролю США як такі, що здійснюють діяльність, яка суперечить американській національній безпеці та зовнішньополітичним інтересам. Деякі з компаній у переліку пов’язані з військовою організацією іранського режиму – Корпусом вартових Ісламської революції.
Санкції передбачають, що будь-які постачальники цих організацій повинні мати відповідні ліцензії на постачання товарів і технологій. Водночас, найімовірніше, ліцензії видаватимуть лише на постачання продуктів харчування і медикаментів.
Нагадаємо, що Іран погодився постачати Росії, крім безпілотників, також і балістичні ракети для ударів по українських містах і позиціях.
Раніше підсанкційні Іран і Росія заявили про створення свого аналога SWIFT.
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