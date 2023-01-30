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Іран викликав українського посла після реакції Банкової на вибухи. МЗС відреагувало

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іран викликав українського посла після реакції Банкової на вибухи. МЗС відреагувало
У ніч з 28 на 29 січня в Ірані пролунала серія вибухів на стратегічних об'єктах
фото з відкритих джерел

В Ірані назвали позицію Подоляка «дивною та упередженою»

Міністерство закордонних справ Ірану викликало посла України після реакції радника глави Офісу президента Михайла Подоляка на вибухи в місті Ісфаган. Про це йдеться в повідомленні МЗС Ірану.

Там назвали позицію радника Офісу президента «дивною та упередженою».

«Подаючи офіційну ноту тимчасовому повіреному у справах посольства України, іранський чиновник вимагав від уряду України офіційних і невідкладних пояснень щодо цього», – зазначили в міністерстві.

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко відреагував на виклик посла і заявив, що наслідки за підтримку агресії проти України будуть набагато масштабніші.

«Україна неоднаразово застерігала Іран: наслідки за підтримку агресії проти України будуть набагато масштабніші, ніж вигода від співпраці з Росією. Нам не відома причина вибухів на іранських об‘єктах. Але як каже перська народна мудрість: не роби іншому зла, і собі не нашкодиш», – написав Ніколенко.

Раніше радник глави Офісу президента Михайло Подоляк відреагував на вибухи в Ірані, заявивши, що війна «виставляє жорсткі рахунки авторам та співучасникам».

«Логіка війни невблаганна та вбивча. І виставляє жорсткі рахунки авторам та співучасникам. Паніка у рф: нескінченна мобілізація, ПРО в Москві, окопи на відстані 1000 км, підготовка бомбосховищ. Вибухова ніч в Ірані: дронові й ракетні виробництва, нафтопереробка. Україна ж попереджала», – написав Подоляк.

Нагадаємо, що в ніч з 28 на 29 січня в Ірані пролунала серія вибухів на стратегічних об'єктах. В соцмережах повідомляється про удари по військових складах, центру виробництва боєприпасів, авіабазі, нафтопереробних заводах.

Міноборони Ірану заявило, що країна зазнала нападу з використанням безпілотників. Стверджується, що атака нібито була невдалою – один БПЛА збила система протиповітряної оборони, два інших «потрапили до оборонних пасток і вибухнули».

Теги: Іран Україна війна

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