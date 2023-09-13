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ЄС скасує санкції проти трьох російських бізнесменів: причина

Діана Гасюк
glavcom.ua
ЄС скасує санкції проти трьох російських бізнесменів: причина
фото: Reuters

Зазначається, що ці списки визнані юридично слабкими, що означає, що «ЄС не був упевнений, що вони стануть перед судом, якщо їх оскаржать»

Європейський Союз не буде продовжувати санкції проти трьох бізнесменів, які обвинувачуються у війні Росії проти України, коли цього тижня закінчиться термін дії поточних санкцій. Про це повідомляє Reuters.

За словами чотирьох дипломатичних джерел агентства, до трійки, яку мають намір виключити зі списку санкцій, входять:

  • російський бізнесмен Григорій Березкін,
  • мільярдер Фархад Ахмедов,
  • колишній глава російської компанії електронної комерції Ozon Олександр Шульгін.

Згідно з офіційним переліком санкцій Європейського Союзу (ЄС), Ахмедов є фігурою, яка має зв'язки з російським нафтогазовим сектором, в той час, як Березкін, близький до російського лідера Володимира Путіна, включений до списку санкцій за участь у різних секторах, включаючи ЗМІ, інфраструктуру та енергетику.

Додатково, повідомляється, що в цьому «чорному списку» більше не буде російського воєначальника Георгія Шуваєва, який помер минулого року.

Однак, одне з чотирьох джерел зазначає, що ці списки визнані юридично слабкими, що означає, що «ЄС не був упевнений, що вони стануть перед судом, якщо їх оскаржать».

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати будуть уважно стежитимуть за результатами запланованої зустрічі між лідерами Росії і Північної Кореї і готові ввести нові санкції, якщо обидві країни порушать обмеження щодо передачі зброї. 

До слова, Зеленський дорікнув партнерам надто довгою санкційною паузою.

Теги: санкції Європейський союз бізнесмен

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