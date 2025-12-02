Трамп відхилив умови Мадуро для виїзду з Венесуели: Reuters дізнався деталі

Президент Венесуели Ніколас Мадуро зазначає, що США прагнуть отримати контроль над природними ресурсами країни, включаючи нафту

Президент Венесуели Ніколас Мадуро практично втратив можливість мирно піти у відставку та покинути країну під гарантії безпеки з боку США. Це сталося після короткої телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом минулого місяця, під час якої Трамп відхилив більшість вимог венесуельського лідера. Про це повідомляють чотири джерела Reuters, обізнані з перебігом розмови, передає «Главком».

Дзвінок відбувся 21 листопада на тлі кількох місяців посилення тиску з боку США, включаючи удари по ймовірних суднах-контрабандистах наркотиків у Карибському морі, погрози Трампа поширити військові операції на сушу та визнання «Картелю де лос Солес» (угруповання, до якого, за словами адміністрації, входить Мадуро) іноземною терористичною організацією.

Мадуро та його уряд завжди заперечували всі кримінальні звинувачення, стверджуючи, що США прагнуть змінити режим, аби отримати контроль над природними ресурсами Венесуели, включаючи нафту.

За словами трьох джерел, під час розмови Мадуро заявив Трампу про готовність виїхати з Венесуели, висунувши низку умов:

повна правова амністія для нього та членів його родини;

зняття всіх санкцій США;

закриття головної справи, яка розглядається проти нього в Міжнародному кримінальному суді (МКС);

скасування санкцій щодо понад 100 урядовців Венесуели, багатьох з яких США звинувачують у порушеннях прав людини, наркоторгівлі або корупції.

Два джерела також стверджують, що Мадуро просив віцепрезидента Делсі Родрігес очолити тимчасовий уряд перед новими виборами.

Трамп відхилив більшість прохань Мадуро під час розмови, яка тривала менше ніж 15 хвилин. Однак він повідомив Мадуро, що має тиждень, щоб покинути Венесуелу та вирушити до будь-якого обраного ним місця разом із членами своєї родини.

Термін цього безпечного проходу закінчився у п'ятницю. Це спонукало Трампа у суботу оголосити про закриття повітряного простору Венесуели, повідомили два джерела.

Хоча адміністрація Трампа не визнає Мадуро легітимним президентом, джерело у Вашингтоні, ознайомлене з внутрішніми обговореннями, не виключило можливості мирного відходу Мадуро шляхом переговорів. Проте джерело підкреслило, що зберігаються істотні розбіжності та залишаються невирішеними важливі деталі.

Адміністрація Трампа також збільшила винагороду за інформацію, що сприяє арешту Мадуро, до $50 млн (і $25 млн за інших високопосадовців). За словами трьох джерел, адміністрація Мадуро звернулася із запитом про ще одну телефонну розмову з Трампом.

Як відомо, президент США Дональд Трамп у телефонній розмові з лідером Венесуели Ніколасом Мадуро попередив, що Сполучені Штати можуть вдатись до силових заходів, якщо він не покине посаду добровільно.

За інформацією The Wall Street Journal, лідери двох країн обговорили можливу амністію для Мадуро та його найближчого оточення в разі добровільної відставки.

Нагадаємо, Венесуела різко засудила заяву президента США Дональда Трампа, який оголосив, що повітряний простір над Венесуелою та навколо неї має вважатися «повністю закритим».

Заява Трампа була опублікована на його платформі Truth Social 29 листопада, де він звернувся до авіакомпаній, пілотів, наркоторговців та торговців людьми з закликом вважати повітряний простір Венесуели «повністю закритим». Президент США не уточнив подробиць цього рішення.

Венесуельська влада відповіла, що така позиція є порушенням суверенітету країни та не має юридичної сили в рамках міжнародних норм.

Варто зазначити, за повідомленням Reuters, Сполучені Штати готуються розпочати новий етап операцій, пов’язаних із Венесуелою, у найближчі дні.