Президент Венесуели звернувся до Папи Римського через погіршення відносин з Трампом

Раніше Мадуро заявляв, що США ведуть агресивні дії проти Венесуели на всіх рівнях

Мадуро надіслав понтифіку листа з проханням виступити посередником у збереженні миру у Венесуелі

Президент Венесуели Ніколас Мадуро попросив Папу Римського допомогти зберегти мир у країні на тлі загострення напруженості з США. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на АР.

Під час щотижневого виступу Мадуро розповів, що на тлі зростання напруги у відносинах зі США та військової активності в Карибському регіоні, звернувся до Папи Римського Лева XIV. За його словами, він надіслав понтифіку офіційного листа з проханням про посередництво у збереженні миру та стабільності в країні.

«Я маю велику віру, що Папа Лев, як я вже зазначав у листі, який я йому надіслав, допоможе Венесуелі зберегти та досягти миру й стабільності», – заявив він.

Заклик пролунав у той час, коли американські військові продовжують операції біля узбережжя Венесуели, завдаючи ударів по суднах, які, за даними США, перевозять наркотики. Президент Дональд Трамп назвав це війною із наркокартелями, що значно підвищило ризик ескалації у регіоні.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп ухвалив рішення повністю зупинити дипломатичні контакти з Венесуелою, наказавши припинити всі переговори з урядом Ніколаса Мадуро. Цей крок став черговим етапом у напружених відносинах між Вашингтоном і Каракасом, які залишаються складними з 2019 року, коли країни розірвали дипломатичні зв’язки.

Президент Венесуели Ніколас Мадуро неодноразово звинувачував США у спробах усунути його від влади. За його словами, Вашингтон прагне встановити в країні «маріонетковий режим» і отримати контроль над природними ресурсами Венесуели – зокрема нафтою, газом і золотом.

Раніше президент Венесуели Ніколас Мадуро підписав указ, який надає йому додаткові повноваження для мобілізації сил безпеки в разі можливого військового вторгнення з боку США.