Трамп розповів, яку систему протиракетної оборони отримають незабаром США

Трамп пообіцяв розгортання систем ПРО «Залізний купол» у США

Обраний американський лідер Дональд Трамп заявив, що його адміністрація розпочне виробництво та розгортання тактичних систем протиракетної оборони «Залізний купол» на території Сполучених Штатів. Таку заяву він зробив під час свого виступу на мітингу перед прихильниками на спортивній арені Capital One у Вашингтоні.

«Я віддам наказ нашим військовим розпочати будівництво великого протиракетного щита «Залізний купол», який буде повністю вироблятися в США», – озвучив свою ініціативу Трамп.

Під час мітингу політик зробив ще низку заяв. Так, за його словами, команда буде працювати над тим, щоб зупинити війну в Україні. Одне з основних завдань для нього – організувати переговори з російським диктатором Володимиром Путіним, які мають пройти у перші півроку президентства Трампа.

Новообраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп доручив своїм помічникам організувати дзвінок із президентом Росії Володимиром Путіним у найближчі дні після того, як він складе присягу.

Зазначимо, що сьогодні 20 січня у Вашингтоні відбудеться інавгурація 47-го президента США Дональда Трампа. Він складе присягу разом з обраним віце-президентом Джей Ді Венсом. На честь інавгурації новообраного президента Трампа журнал Time оприлюднив обкладинку нового випуску, на якій Дональд Трамп зайняв президентське крісло.