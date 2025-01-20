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Байден напише прощального листа Трампу

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Байден напише прощального листа Трампу
У 2021 році Трамп дотримався президентської традиції та залишив Байдену листа
фото з відкритих джерел

Згідно з традицією, президент США, каденція якого добігає кінця, в останній день залишає в Овальному кабінеті Білого дому листа своєму наступнику

Чинний президент США Джо Байден планує написати листа Дональду Трампу перед тим, як залишити посаду. Байден збирається вшанувати давню президентську традицію. Про це повідомляє CNN.

Зазвичай президент США, каденція якого добігає кінця, в останній день залишає в Білого дому листа своєму наступнику. У 2021 році Трамп дотримався президентської традиції та залишив Байдену листа на столі рішучості в Овальному кабінеті. Хоча точний зміст листа не розкривався, Байден описав його зміст, як «дуже щедрий».

Як зазначає CNN, для Трампа, імовірно, стало несподіванкою дотримання цієї традиції, коли він знехтував багатьма іншими. Однак люди з його оточення зазначили, що республіканець залишив листа Байдену, тому що був дуже вражений листом, який для нього залишив його тодішній попередник Барак Обама

«Трамп був настільки зворушений цим кроком Обами, що спробував зателефонувати йому одразу ж після його прочитання, але Обама летів до Каліфорнії, і вони так і не змогли зв'язатися», – пише видання.

Варто зазначити, що чотири роки тому Трамп пропустив інавгурацію Байдена та відмовився визнати його перемогу.

Раніше перша леді США Джилл Байден розповіла, що майбутня перша леді Меланія Трамп відхилила її запрошення на чай.

Нагадаємо, обраний президент США Дональд Трамп прибув до Вашингтона напередодні інавгурації. Там він виступив на мітингу перед своїми прихильниками на стадіоні Capital One Arena.

До слова, Трамп доручив своїм помічникам організувати дзвінок із російським диктатором Володимиром Путіним найближчими днями після того, як він складе присягу.

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Теги: Дональд Трамп Джозеф Байден інавгурація

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