Посол України назвав найбільш популярного політика Чехії

Василь Зварич: «Президент Павел – фактично найбільш популярний політик Чехії»

Президент Чехії Петр Павел залишається найпопулярнішим політиком у країні та відіграє ключову роль у питаннях підтримки України. Про це розповів посол України в Чехії Василь Зварич в інтерв’ю «Главкому».

За словами Зварича, позиція президента щодо підтримки України має широку підтримку в чеському суспільстві та залишається важливим фактором у формуванні політики держави. «Президент Павел – фактично найбільш популярний політик Чехії», – наголосив дипломат.

Зварич зазначив, що попри зміну уряду та складну політичну конфігурацію після парламентських виборів, між президентом і прем’єр-міністром зберігається конструктивний діалог. Вони регулярно зустрічаються та обговорюють як поточні, так і спірні питання. За словами посла, така взаємодія дозволяє координувати позиції всередині влади, зокрема й щодо підтримки України.

Президент Павел, як підкреслив дипломат, був ключовим ініціатором «снарядної ініціативи» для України, яка залишається одним із важливих напрямів військової допомоги.

Зварич також зазначив, що на сьогодні жодна з ініціатив президента не зазнала фактичного блокування. Постачання боєприпасів та інші програми, що фінансуються міжнародними партнерами, продовжуються.

Окремо він прокоментував ситуацію з можливістю передачі Україні чеських літаків L-159. За його словами, відмова нового уряду від цього кроку є наслідком рішень попередньої влади.

Дипломат пояснив, що переговорний процес був фактично зупинений ще до виборів попереднім міністром оборони, тому нинішня позиція уряду є інерційною, а не новою політикою.

Посол України в Чехії Василь Зварич також зазначав, що Чехія залишається одним із ключових партнерів України у сфері безпеки та оборони, зокрема бере участь у міжнародних ініціативах підтримки та модернізації української армії.