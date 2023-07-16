«Він не зрозумів жарту». Воллес розповів, як подарував Шойгу пляшку віскі

Британський міністр вручив російському колезі віскі Glenfiddich, яким шифрував назву переданого Україні озброєння

До початку повномасштабної війни, коли партнери ще не мали безпечного зв’язку з Києвом, міністри оборони України та Британії обговорювали постачання зброї для ЗСУ, користуючись кодовими словами. Про це розповів британський міністр оборони Бен Воллес в інтерв’ю The Times.

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Виявляється, посадовець називав системи озброєнь, які Британія надає Україні, партіями напоїв.

«Я просто вибрав віскі. Отже, Nlaw (протитанкові керовані ракети – «Главком») була Glenfiddich, а протикорабельні ракети Harpoon – Islay. Я надсилав йому (Резнікову – «Главком») повідомлення: «Я маю для вас трохи віскі» або «віскі вже в дорозі». Ми просто вибрали кодові слова, від міністра до міністра», – пригадав Воллес.

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Напередодні повномасштабної війни 24 лютого 2022 року британський міністр поїхав до Москви, щоб зустрітися з російським колегою Сєргієм Шойгу, який збрехав йому в очі, коли сказав, що вторгнення не буде.

«Ми обмінялися подарунками, і я подарував йому пляшку Glenfiddich. Він не знав, що це означає. Такий жарт», – розповів Воллес.

Як зазначається, саме Nlaw, постачання яких лобіювали Воллес та тодішній прем’єр-міністр Борис Джонсон, у перші дні вторгнення допомогли Україні зупинити російський наступ і стали символом летальної військової допомоги Великої Британії Києву.

Нагадаємо, Бен Воллес підтвердив, що піде з посади міністра оборони Великої Британії під час найближчих перестановок у кабінеті міністрів.

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До слова, 11 липня Зеленський розкритикував кулуарні обговорення членів НАТО через їхню позицію щодо України: «Безпрецедентно й абсурдно – коли немає жодних часових рамок і для запрошення, і для членства України; і коли натомість додається якесь дивне формулювання про «умови» навіть для запрошення України…».

Згодом міністр оборони Великої Британії Бен Воллес різко відреагував на критику Зеленського щодо НАТО. Він заявив, що країни Заходу не є онлайн-магазином Amazon і не можуть передати Україні всю необхідну зброю зі своїх запасів. Воллес сказав, що Києву треба більше дякувати союзникам за підтримку. Зеленський відповів йому: «Нехай він напише мені, як треба дякувати, і я так і подякую».

Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко назвав слова Зеленського «нездоровим сарказмом».

Пізніше Воллес заявив, що його слова про «невдячну Україну» спотворили. Також він назвав відносини між країнами партнерськими.