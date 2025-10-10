Головна Країна Події в Україні
Українські пілоти F-16 випередили США в застосуванні певної тактики – Defense Express

Аліна Самойленко
Аліна Самойленко
Повітряні сили ЗСУ активно використовують багатоцільові винищувачі F-16 для протидії ворожим повітряним загрозам
Відомо, що українські пілоти F-16 також розробляють власні тактики і процедури для дій у складних умовах

Українська авіація на практиці випередила США у застосуванні концепції Agile Combat Employment (ACE), повідомляє «Главком» з посиланням на Defense Express.

Українські пілоти F-16 успішно відбивають атаки дронів і крилатих ракет, одночасно розробляючи власні тактики і процедури для дій у складних умовах.

Повідомляється, що Повітряні сили ЗСУ активно використовують багатоцільові винищувачі F-16 для протидії ворожим повітряним загрозам. Один із пілотів з позивним «АБ» і заступник командира однієї з авіабригад, розповів, що їхній підрозділ знищив понад 1000 далекобійних дронів, у тому числі «шахеди», а також різні типи крилатих ракет.

За даними публікації, українські льотчики вже провели сотні повітряних боїв, ефективно відбиваючи атаки російських ракет та БпЛА. Навіть за наявності не найсучасніших модифікацій F-16 українські екіпажі та наземні підрозділи змогли розробити інноваційні тактики, які значно підвищують бойову ефективність літаків.

Пілот «АБ» також наголосив на потребі у потужніших системах радіоелектронної боротьби та засобах протидії, а також у постачанні сучасніших модифікацій F-16 (зокрема Block 70) і більшої кількості ракет, необхідних для реалізації повного потенціалу винищувачів.

Окрему увагу у матеріалі приділено тому, що Україна в реальних бойових умовах успішно застосовує ACE –розосереджені бази, швидкі ротації та гнучке використання ресурсів – і тим самим випробовує тактику, яку нині впроваджують і ВПС США.

Раніше Генштаб ЗСУ показав бойову роботу Повітряних сил під час російського масованого удару по території України у ніч на 20 вересня.

«На відео працюють зенітні ракетні системи, розрахунки МВГ, ну і, звичайно, пілоти F-16. Левова частка збитих сьогодні Х-101 – саме на рахунку українських Fighting Falcons. Дякуємо партнерам за допомогу у захисті нашого неба. Посилюємо українську ППО – наближаємо перемогу разом», – йдеться у повідомленні.

До слова, американський винищувач F-16 Fighting Falcon, розроблений компанією Lockheed Martin, є найбільш поширеним бойовим літаком у світі. Він експортується більш ніж у 25 країн, а з 1978 року було збудовано понад 4600 одиниць. Експерти відзначають низку причин його популярності.

Однією з ключових переваг F-16 є доступна ціна. Вартість літака становить від $25 до $70 млн, що значно менше за новітні моделі, зокрема F-35. До того ж експлуатація коштує $8-27 тис. за годину, тоді як утримання стелс-винищувачів обходиться значно дорожче.

