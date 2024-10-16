Влада Німеччини витратила 1,4 млн євро на сільський туалет

Асоціація платників податків ФРН оприлюднила цілий список дивних архітектурних та інфрастуктурних рішень, на які були витрачені гроші із бюджету

Асоціація платників податків ФРН надала так звану чорну книгу з випадками найбільш нераціональної витрати бюджетних коштів за останній час. Про це пише видання Bild.

Серед найбільш цікавого – у крихітному селі Пурсрук поблизу Нюрнберга звели «багатофункціональну сільську площу» з туалетом за 1,4 млн євро. По суті, це критий дерев'яний комплекс із доступом до електрики та води. Але поки місцина порожня, окрім самого туалету там нічого немає.

Далі у заповіднику на півдні Гессена збудували кам'яний міст через струмок за 300 тис. євро, а на одному з його кінців – паркан та зачинені ворота за 9 100 євро. Міст веде на територію, яка закрита для відвідин.

Кам'яний міст через струмок за гроші німецьких платників податків

Серед інших дивних витрат те, що у заповіднику під Гамбургом збудували оглядовий майданчик зі сталі та дуба за 24 447 євро заввишки всього 1,5 метри. З нього відкривається практично такий самий вид, як і з землі. Наразі залишається загадкою, навіщо було робити цей майданчик.

У заповіднику під Гамбургом є оглядовий майданчик зі сталі та дуба

Також поблизу села Едевехте збудували контейнерне містечко для 500 біженців за 5,5 млн євро. Але кількість мігрантів переоцінили, люди туди не приїхали, тож воно й досі пустує.

Поруч із містом Пассау німці побудували критий міст через автобан A94 приблизно за 3,5 млн євро. Він призначений для кажанів, які бояться пролітати над трасою.

До слова, Німеччина вирішила прибрати велодоріжку вартістю 30 млн євро. З'ясувалося, що вулиця надто вузька: авто не можуть не заїжджати на велодоріжку, особливо на поворотах. Це створює загрозу велосипедистам.