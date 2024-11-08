Стало відомо, кого німці підтримують на посаду канцлера

57% німців висловились за висунення Пісторіуса як кандидата від СДПН

Шольца підтримують лише 30% німців

Більшість німців підтримують міністра оборони Бориса Пісторіуса, як кандидата на посаду канцлера від Соціал-демократичної партії Німеччини. Про це повідомляє RTL/ntv.

Згідно з опитуванням інституту громадської думки Forsa, 57% опитаних підтримують Пісторіуса як кандидата в канцлери від СДПН, тоді як Олаф Шольц має лише 13% підтримки. Серед прихильників соціал-демократів 58% віддали перевагу Пісторіусу, у той час, як 30% підтримують Шольца.

Опитування охопило 1 181 респондента в Німеччині.

Нагадаємо, що в уряді Німеччини відбуваються значні політичні ротації. Обов'язки Крістіана Лінднера, звільненого з посади голови Мінфіну ФРН за рішенням німецького канцлера Олафа Шольца, візьме віце-канцлер, міністр у справах економіки Роберт Хабек.

Шольц також повідомив, що запросить вотум довіри у бундестагу, це дозволить провести дострокові вибори у Німеччині у березні. Він пояснив, що голосування може відбутися до кінця березня.