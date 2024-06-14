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В Україні оголошено відбій повітряної тривоги

Катерина Іванова
glavcom.ua
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В Україні оголошено відбій повітряної тривоги

Громадянам слід вийти з укриттів

Станом на 06:03 у Києві та низці областей України оголошена повітряна тривога. О 06:46 було оголошено відбій.

Як повідомляють моніторингові пабліки, тривога була пов'язана з ракетною небезпекою – МІГ-31.

Карта повітряних тривог мала такий вигляд:

В Україні оголошено відбій повітряної тривоги фото 1
фото: alerts.in.ua

Наразі триває 842-й день повномасштабної війни. На даний час відбулося 87 бойових зіткнень. Ситуація залишається напруженою, проте, контрольованою. Впродовж доби Сили оборони уразили вісім районів зосередження особового складу противника, один засіб ППО, дві артилерійські системи та станцію РЕБ.

Російські загарбники завдали по території України три ракетні із застосуванням чотирьох ракет та 54 авіаційні удари із застосуванням 73 КАБів, задіяли 613 дронів-камікадзе. Також ворог здійснив понад 2500 обстрілів по позиціях наших військ та населених пунктах із застосуванням артилерії, мінометів, стрілецької зброї та озброєння бойових машин.

Теги: озброєння ворог тривога

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