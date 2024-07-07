НАТО та Південна Корея анонсують спільний проєкт щодо України

Альянс обговорить з Південною Кореєю шляхи побудови практичної співпраці щодо України, кіберпростору та нових технологій

НАТО обговорить з Південною Кореєю шляхи налагодження практичної співпраці, пов’язаної з Україною. Про це заявив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, пише Yonhap.

За словами генсека НАТО, з Південною Кореєю обговорять шляхи побудови практичної співпраці щодо України, кіберпростору та нових технологій.

Столтенберг наголосив, що вже третій рік поспіль запрошує лідерів Південної Кореї, Японії, Австралії та Нової Зеландії на саміт НАТО, щоб розширити партнерство з країнами Індо-Тихоокеанського регіону, в той час, коли Росія продовжує війну в Україні за допомогою КНДР, Ірану та Китаю.

«Іран і Північна Корея підживлюють російську війну за допомогою безпілотників і снарядів. Китай підтримує російську військову економіку і постачає мікроелектроніку та інші товари подвійного призначення для російської війни. Чим ближче ці авторитарні режими зближуються, тим важливіше нам тісно співпрацювати з нашими друзями в Індо-Тихоокеанському регіоні», ‒ сказав Столтенберг.

На майбутньому саміті НАТО розвиватиме практичну співпрацю в рамках «флагманських проєктів» щодо України, кіберпростору і нових технологій, а також обговорить співпрацю з Південною Кореєю в галузі оборонної промисловості.

«Флагманський проєкт частково стосується медичної освіти українських воїнів. Ми також розглядаємо, як ми можемо розширити обмін розвідувальною інформацією з Південною Кореєю», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, НАТО планує на саміті військово-політичного блоку у Вашингтоні укласти перший договір про розширення співпраці з Новою Зеландією, Японією, Австралією та Південною Кореєю.

До слова, під час саміту НАТО у Вашингтоні, який відбудеться з 9 по 11 липня, Україні запропонують «конкретні шляхи» для прискорення її майбутнього членства в Північноатлантичному альянсі. Про це розповів заступник помічника держсекретаря США у справах Європи та Євразії Дуглас Джонс.

Раніше стало відомо, що країни НАТО домовилися надати Україні €40 млрд військової допомоги у 2025 році. Наголошується, що лідери держав-членів Альянсу підпишуть відповідний документ на саміті, який відбудеться у столиці США. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг звертався до країн Блоку з проханням зберегти військову допомогу Україні на колишньому рівні.