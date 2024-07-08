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НАТО ще до саміту у Вашингтоні оголосить нову допомогу Україні

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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НАТО ще до саміту у Вашингтоні оголосить нову допомогу Україні
Генсек НАТО очікує, що союзники України зроблять нові оголошення щодо посилення ППО та боєприпасів
фото: Офіс Президента

Всі члени Альянсу погодилися посилити допомогу для України

Перед самітом НАТО, що відбудеться 9-11 липня у Вашингтоні, союзники оголосять нові пакети допомоги, що включатимуть засоби протиповітряного захисту та боєприпаси. Про це розповів генеральний секретар Єнс Столтенберг в інтерв'ю каналу СBS.

За його словами, всі члени Альянсу погодилися посилити допомогу для України, – як у вигляді нових тренувань військових, так і у вигляді довгострокових зобов'язань.

«Я також очікую, що до саміту НАТО, який розпочнеться наступного тижня, члени Альянсу зроблять нові оголошення про посилення протиповітряної оборони та збільшення кількості боєприпасів», – сказав генсек.

Столтенберг додав, що НАТО візьме на себе надання і координацію безпекової допомоги Україні. Зокрема, в Німеччині буде створене командування з логістичними центрами, де розмістять техніку для тренування Збройних сил України. Генсек підкреслив, що це буде великим і важливим результатом саміту.

«Головне завдання Альянсу – забезпечення перемоги України. Це передумова для майбутнього членства країни в НАТО», – сказав Єнс Столтенберг.

Він також зазначив, що НАТО і союзники хочуть миру, а єдиний спосіб його досягнути – переконати російського диктатора Володимира Путіна, що він не переможе на полі бою.

Нагадаємо, країни НАТО домовилися надати Україні €40 млрд військової допомоги у 2025 році. Про це пише Reuters із посиланням на слова західноєвропейського дипломата. Наголошується, що лідери держав-членів Альянсу підпишуть відповідний документ на саміті, який відбудеться наступного тижня у Вашингтоні.

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Теги: військова допомога НАТО Єнс Столтенберг боєприпаси

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