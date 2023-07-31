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Стало відомо, що завадило Британії оголосити «Вагнер» терористичною організацією

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Стало відомо, що завадило Британії оголосити «Вагнер» терористичною організацією
Британія досі не внесла «Вагнер» у чорний список
фото з відкритих джерел

Міністр внутрішніх справ і заступник міністра з питань безпеки Британії твердо мають намір все ж таки знайти спосіб заборонити ПВК «Вагнер»

Червневий заколот ПВК «Вагнер» та заява президента РФ Володимира Путіна про те, що компанія повністю фінансувалася російською державою, завадили планам уряду Великої Британії оголосити «Вагнер» терористичною організацією. Про це пише, посилаючись на анонімні джерела, британська газета Times.

До всіх цих подій, як пояснюють співрозмовники Times в уряді, було цілком очевидно, що ПВК «Вагнер» діє на користь російської держави, але формально компанія все ж таки могла вважатися «приватною армією».

Але після того, як Путін зізнався, що на утримання ПВК «Вагнер» йшли десятки мільярдів рублів із російського бюджету, включити компанію до списку терористичних організацій стало складніше.

«Тепер, згідно з джерелами в уряді, внести «Вагнер» у чорний список - означало б заборонити російську урядову організацію, що було б вкрай незвичайно і призвело б до ряду дипломатичних та правових ускладнень», - пише Times.

Проте, за даними газети, міністр внутрішніх справ Суелла Браверман і заступник міністра з питань безпеки Том Тугендхат твердо мають намір все ж таки знайти спосіб заборонити ПВК «Вагнер».

Якщо їм це вдасться, то приналежність до ПВК «Вагнер», відвідування її заходів, агітація за неї чи носіння її емблеми на публіці стануть кримінальними діяннями.

Крім того, супутні фінансові санкції позбавлять Євгена Пригожина та інших представників ПВК «Вагнер» можливості, як вони вже робили це раніше, переслідувати журналістів та громадських діячів, подаючи на них до британського суду: вони просто не зможуть сплачувати за послуги британських юристів.

Нагадаємо, парламент Британії жорстко розкритикував уряд за недооцінку «Вагнера».

Раніше російські ЗМІ писали, що за наказом Путіна ПВК «Вагнер» у Росії розформовано, а більшість найманців перейшла служити в армію РФ. Найменша частина поїхала разом із Пригожиним до Білорусі.

Теги: ПВК Вагнера Велика Британія тероризм росія путін

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