Повітряний простір над Вільнюсом обмежили через невідомий об'єкт

Іванна Гончар
Іванна Гончар
Повітряний простір над Вільнюсом обмежили через невідомий об'єкт
фото: Vilnius Airport

Пресслужба аеропорту порадила пасажирам слідкувати за актуальною інформацією на сайті

20 листопада, близько 18:38 за місцевим часом, над Вільнюським аеропортом були введені тимчасові обмеження повітряного простору через підозру на проліт повітряної кулі. Про це повідомила пресслужба аеропорту, пише «Главком».

Рішення про обмеження було прийнято на основі навігаційних слідів, що вказували на рух об'єкта, схожого на повітряну кулю, в напрямку аеропорту.

Обмеження тривали до 19:55, коли аеропорт відновив роботу у звичайному режимі. Через інцидент постраждали понад 1100 пасажирів, були скасовані чотири рейси, а ще шість зазнали змін у часі вильоту або прибуття.

Пресслужба аеропорту порадила пасажирам слідкувати за актуальною інформацією на сайті аеропорту та звертатися до авіакомпаній у разі змін в їхніх рейсах.

До слова, Литва вже знає, як впоратися із загрозою метеокуль з Білорусі, і готова адаптувати оборонні пріоритети до нових викликів. 

Нагадаємо, у Литві відбулася масштабна операція правоохоронних органів, спрямована на припинення нелегального переправлення контрабанди з Білорусі за допомогою повітряних куль. Заходи, координовані Службою охорони державного кордону Литви (СОДКЛ), призвели до затримання підозрюваних та вилучення значного обсягу кримінального майна.

Теги: Литва аеропорт

