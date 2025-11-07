Головна Країна Політика
Президент прокоментував справу Кудрицького

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Президент прокоментував справу Кудрицького
Володимир Кудрицький підозрюється у шахрайстві
Володимир Кудрицький підозрюється у шахрайстві

Президент зауважив, що не має жодного особистого ставлення до Кудрицького

Президент Володимир Зеленський заявив, що справа ексголови «Укренерго» Володимира Кудрицького є питанням судової системи. Про це глава держави зауважив на брифінгу, на якому був присутній «Главком».

«Він (Кудрицький, – «Главком») був очільником великої системи й ця система мала забезпечити безпеку нашої енергетики, він повинен це робити і він це не зробив», – сказав Зеленський.

Президент додав, що не має жодного особистого ставлення до Кудрицького.

Як повідомляв «Главком», 28 жовтня Державне бюро розслідувань повідомило про затримання Володимира Кудрицького з підозрою у шахрайстві (ч. 4 статті 190 Кримінального кодексу). За версією ДБР, у 2018 році нині скандально відомий львівський бізнесмен Ігор Гринкевич організував схему із заволодіння коштами державного підприємства «Укренерго». Безпосередньо Володимиру Кудрицькому закидається те, що, обіймаючи посаду заступника директора з інвестицій «Укренерго», він вступив у змову з Ігорем Гринкевичем.

Як дізнався «Главком» з власних джерел у правоохоронних органах, тендери, які згадуються у підозрах Кудрицькому та Гринкевичу, у 2018 році виграла житомирська фірма «Візин Річ». Її пропозиції були на пару мільйонів гривень вищими від інших учасників, яких замовник «відсіяв». Наприклад, реконструкцію зовнішнього огородження підстанцій Західної енергосистеми ТОВ «Візин Річ» оцінило у 36,95 млн грн. Водночас дешевші пропозиції від ТОВ «Компанія Рос» і ТОВ «Тендертрейдбуд» (обидві пропонували по 33,9 млн грн) «Укренерго» забракувало.

До слова, за колишнього главу правління «Укренерго» Володимира Кудрицького, якого звинувачують у шахрайстві в особливо великих розмірах, було внесено заставу в розмірі 13,7 млн грн. Він вийшов із СІЗО після внесення застави.

7 листопада відбудеться зустріч Орбана та Трампа
Зеленський пояснив, як Орбан використає зустріч із Трампом
Сьогодні, 16:45
Підтримка відновлюваної енергетики має враховувати реальні економічні умови – «Укренерго»
Підтримка відновлюваної енергетики має враховувати реальні економічні умови – «Укренерго»
Вчора, 17:00
Володимир Кудрицький у залі суду, жовтень 2025 року
Справа Кудрицького. Що показав державний аудит (документи)
31 жовтня, 10:40
Через відкладене опалення українці масово використовують електрообігрівачі
Енергосистема України страждає через затримку опалювального сезону: заява «Укренерго»
21 жовтня, 14:37
Трамп та Зеленський провели зустріч у Білому домі
Премʼєр Польщі висловився про зустріч Зеленського з Трампом
19 жовтня, 00:25
Зеленський: Питання територій дуже делікатне... і справді найскладніше питання
Ми маємо зупинитися там, де ми зараз є: Зеленський підтримав позицію Трампа
18 жовтня, 00:36
Зеленський та Трамп спілкувалися з пресою близько 45 хвилин
Зустріч Зеленського і Трампа у США: трансляція
17 жовтня, 20:30
За словами очільника «Укренерго», ворог змінив тактику ударів по українській енергетиці
«Укренерго» повідомило, скільки часу триватимуть аварійні відключення світла
16 жовтня, 16:55
На обʼєктах критичної інфраструктури триває ліквідація російського удару
Зеленський розповів, скільки дронів і ракет РФ випустила по українській енергетиці
10 жовтня, 09:32

Політика

Контракти для військових, система електронних балів: Зеленський провів Ставку
Зеленський запросив президента Румунії приїхати до України
Президент прокоментував справу Кудрицького
Шмигаль повідомив, коли розпочнеться виробництво винищувачів Gripen в Україні
Зеленський розкрив нову хитрість Лукашенка
Президент назвав дві речі, яких бояться росіяни

Відключення світла 7 листопада 2025 року: ДТЕК оновив графіки для деяких областей
Сьогодні, 13:43
Польські медіа розкрили ім’я «опозиціонера», який шпигував для ФСБ
4 листопада, 16:11
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 3 листопада
3 листопада, 05:59
В Україні мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 2 листопада 2025 року
2 листопада, 06:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 1 листопада
1 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
31 жовтня, 06:00

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
