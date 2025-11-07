Президент прокоментував справу Кудрицького

Президент зауважив, що не має жодного особистого ставлення до Кудрицького

Президент Володимир Зеленський заявив, що справа ексголови «Укренерго» Володимира Кудрицького є питанням судової системи. Про це глава держави зауважив на брифінгу, на якому був присутній «Главком».

«Він (Кудрицький, – «Главком») був очільником великої системи й ця система мала забезпечити безпеку нашої енергетики, він повинен це робити і він це не зробив», – сказав Зеленський.

Президент додав, що не має жодного особистого ставлення до Кудрицького.

Як повідомляв «Главком», 28 жовтня Державне бюро розслідувань повідомило про затримання Володимира Кудрицького з підозрою у шахрайстві (ч. 4 статті 190 Кримінального кодексу). За версією ДБР, у 2018 році нині скандально відомий львівський бізнесмен Ігор Гринкевич організував схему із заволодіння коштами державного підприємства «Укренерго». Безпосередньо Володимиру Кудрицькому закидається те, що, обіймаючи посаду заступника директора з інвестицій «Укренерго», він вступив у змову з Ігорем Гринкевичем.

Як дізнався «Главком» з власних джерел у правоохоронних органах, тендери, які згадуються у підозрах Кудрицькому та Гринкевичу, у 2018 році виграла житомирська фірма «Візин Річ». Її пропозиції були на пару мільйонів гривень вищими від інших учасників, яких замовник «відсіяв». Наприклад, реконструкцію зовнішнього огородження підстанцій Західної енергосистеми ТОВ «Візин Річ» оцінило у 36,95 млн грн. Водночас дешевші пропозиції від ТОВ «Компанія Рос» і ТОВ «Тендертрейдбуд» (обидві пропонували по 33,9 млн грн) «Укренерго» забракувало.

До слова, за колишнього главу правління «Укренерго» Володимира Кудрицького, якого звинувачують у шахрайстві в особливо великих розмірах, було внесено заставу в розмірі 13,7 млн грн. Він вийшов із СІЗО після внесення застави.