Кім Чен Ин похвалив військових за самогубство на війні проти України

Іванна Гончар
КНДР направила до Росії близько 14 тис. військових для участі у бойових діях, зокрема в Курській області
фото: АР

Лідер КНДР назвав таких військових «патріотами»

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин фактично підтвердив, що північнокорейські військові вдаються до самогубства, аби не потрапити в полон під час бойових дій проти України. Про це повідомляє Reuters з посиланням на його промову, пише «Главком».

Під час виступу Кім назвав таких військових «героями» та «патріотами», підкресливши, що вони свідомо обирають смерть замість полону.

«Це не лише герої, які без вагань обрали шлях самознищення та самогубства, щоб захистити велику честь», – заявив він.

Нагадаємо, США отримали інформацію, що серед військових Північної Кореї, які воюють на боці Росії, трапляються випадки самогубства. Вони накладають на себе руки, боячись здаватися в полон.

До слова, полонені російські солдати поскаржилися на військових, яких КНДР направила до Росії для участі у війні проти України. Росіяни заявили про зухвале та безрозсудне поводження корейців.

Як повідомлялось, у Північній Кореї під час військового параду вивели солдатів, які, за повідомленнями, воювали в Курській області на боці Росії проти України.

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
