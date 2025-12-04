Путін прокоментував свою зустріч із посланцями Трампа

Очільник Кремля стверджує, що зустріч з Віткоффом та Кушнером «була необхідною»

Російський диктатор заявив, що відхилив частину пунктів мирного плану США

Російський диктатор Володимир Путін назвав «дуже корисною» зустріч зі спеціальним представником президента США Стівом Віткоффом та зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером 2 грудня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтерв'ю очільника Кремля для India Today.

Диктатор заявив, що зустріч з американськими представниками «була необхідною». Путін стверджує, що переговори проходили довго через те, що сторони обговорювали кожен пункт мирного плану окремо. За його словами, США запропонували розбити 28 пунктів свого мирного плану «на 4 пакети» і обговорювати їх у такому форматі.

Диктатор підтвердив, що Москва відхилила деякі пункти мирного плану, цинічно назвавши це «складною роботою». Він додав, що президент США Трамп шукає шляхи консенсусу для завершення війни, але це «непросте завдання».

Зазначимо, що 2 грудня російський диктатор Володимир Путін прийняв у Кремлі спецпосланця президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа. У перемовинах також взяли участь зять Трампа Джаред Кушнер і радники диктатора Кирило Дмитрієв та Юрій Ушаков. Зустріч тривала майже п'ять годин.

Як відомо, президент США Дональд Трамп заявив, що після зустрічі у Кремлі, його представники – Віткофф та Кушнер вважають, що російський диктатор Володимир Путін виявляє бажання завершити війну. Також Трамп припустив, що момент для укладення угоди був втрачений раніше, коли Україна мала сильніші позиції.

До слова, у четвер, 4 грудня, у Маямі відбудеться зустріч спецпредставника Трампа Стіва Віткоффа та зятя президента США Джареда Кушнера з секретарем РНБО України Рустемом Умеровим.