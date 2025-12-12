Axios: Україна та ЄС проведуть переговори в Парижі щодо мирного плану

У центрі уваги буде обговорення 20-пунктного мирного плану Трампа, що передбачає територіальні поступки з боку України

13 грудня у Парижі відбудеться важлива зустріч, на якій представники України та Європейського Союзу обговорять суперечливі пункти мирного плану президента США Дональда Трампа щодо врегулювання війни. Про це повідомляють джерела Axios, пише «Главком».

Зустріч у Парижі залучить радників з національної безпеки від України, Франції, Німеччини та Великої Британії. Поки що не підтверджено, чи буде присутній держсекретар США Марко Рубіо, який очолював делегацію на попередніх переговорах. Також залишається невизначеним, чи відбудеться окрема телефонна розмова між президентом України Володимиром Зеленським та Трампом, яку пропонували європейські лідери.

У центрі уваги буде обговорення 20-пунктного мирного плану Трампа, що передбачає територіальні поступки з боку України та гарантії безпеки. За словами канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, Європа наголошує на тому, що тільки Україна має право вирішувати питання своєї території.

Мерц також зазначив, що в телефонних розмовах з Трампом вони обговорили ці питання досить конструктивно, хоча сам Трамп заявив, що обговорення було «досить різким».

Нагадаємо, Україна активно працює над отриманням дієвих гарантій безпеки для забезпечення сталого завершення війни, причому ключова увага приділяється двосторонній угоді зі Сполученими Штатами Америки.

Раніше повідомлялося, що Україна з європейськими партнерами доопрацювала мирний план щодо завершення війни і готова найближчим часом направити документ в США. Президент України Володимир Зеленський сподівається зустрітися з президентом США Дональдом Трампом у найближчі тижні.

До слова, Сполучені Штати Америки очікують, що президент України Володимир Зеленський ухвалить рішення щодо запропонованої мирної ініціативи вже протягом найближчих днів.