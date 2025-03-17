Україна та Південна Корея обговорюють репатріацію північнокорейських військових

Один з військових Північної Кореї, якого ЗСУ взяли в полон на Курщині

Солдати КНДР вважаються громадянами Південної Кореї

Україна веде перемовини з Південною Кореєю про репатріації військовослужбовців Північної Кореї, які потрапили в полон на Курщині.

Про це повідомляє «Главком» з посилання на Yonhap.

Провідні дипломати Сеула та Києва провели телефонні переговори, щоб обговорити репатріацію північнокорейських військовополонених.

Міністр закордонних справ Південної Кореї Чо Тхе Юл обговорив із главою українського МЗС Андрієм Сибігою передання двох північнокорейських військовослужбовців.

Глава південнокорейського МЗС зазначив, що захоплені солдати вважаються громадянами Південної Кореї відповідно до Конституції, однак вони самі повинні висловити бажання виїхати до цієї країни.

Як повідомлялося, українські воїни взяли в полон двох солдат з Північної Кореї, які воювали на Курщині проти України.

Нагадаємо, до Росії у січні та лютому прибули додаткові війська з Північної Кореї. Як відомо, Північна Корея отримує максимальну вигоду за військову допомогу Російській Федерації. Зокрема, північнокорейська армія отримує бойовий досвід, якого не мала з 1950-х років.

Раніше начальник ГУР Кирило Буданов заявив, що КНДР цього року планує передати Росії ще 148 ракет KN-23. Також, за даними розвідки, КНДР відправила до Росії 200 одиниць далекобійної артилерії та боєприпаси.

До слова, президент Володимир Зеленський на пресконференції перед початком Мюнхенської безпекової конференції заявив, що Росія збирається перекинути на курський напрямок ще 2-3 тис. військових КНДР.