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У Південній Кореї винищувач під час навчань помилково скинув вісім бомб на житловий район (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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У Південній Кореї винищувач під час навчань помилково скинув вісім бомб на житловий район (фото)
Наслідки випадкового бомбардування у Південній Кореї
фото: Yonhap

Навчання південнокорейських винищувачів вперше призвело до втрат

Під час навчань у Південній Кореї винищувач KF-16 помилково скинув вісім бомб MK-82 на житловий район у місті Пхочхон. Про це повідомляє «Главком» з посиланняі на Yonhap.

Внаслідок атаки постраждали семеро людей, четверо з них отримали серйозні травми. Також пошкоджено кілька житлових будинків та церкву.

У Південній Кореї винищувач під час навчань помилково скинув вісім бомб на житловий район (фото) фото 1
У Південній Кореї винищувач під час навчань помилково скинув вісім бомб на житловий район (фото) фото 2
У Південній Кореї винищувач під час навчань помилково скинув вісім бомб на житловий район (фото) фото 3
У Південній Кореї винищувач під час навчань помилково скинув вісім бомб на житловий район (фото) фото 4

Зазначається, що двоє людей отримали серйозні травми. Бльшість травм були переломами кісток.

Усі семеро постраждалих доставлені до лікарень для надання медичної допомоги.

Військово-повітряні сили заявили, що проводять розслідування аварії на чолі з заступником начальника штабу генерал-лейтенантом Паком Кі-ваном, і вибачилися за збитки, завдані цивільним особам.

Це стало першим випадковим навчання південнокорейських винищувачів, яке призвело до втрат.

Нагадаємо, у 2004 році F-5B ВПС помилково випустив тренувальну бомбу над Борьонгом, що за 138 кілометрів на південь від Сеула, але в результаті інциденту ніхто не постраждав.

Раніше повідомлялося, що винищувач ВПС Нігерії, який переслідував бойовиків, помилково скинув бомби на два мирні села.

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Теги: Південна Корея

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