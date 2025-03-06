У Південній Кореї винищувач під час навчань помилково скинув вісім бомб на житловий район (фото)

Навчання південнокорейських винищувачів вперше призвело до втрат

Під час навчань у Південній Кореї винищувач KF-16 помилково скинув вісім бомб MK-82 на житловий район у місті Пхочхон. Про це повідомляє «Главком» з посиланняі на Yonhap.

Внаслідок атаки постраждали семеро людей, четверо з них отримали серйозні травми. Також пошкоджено кілька житлових будинків та церкву.

Зазначається, що двоє людей отримали серйозні травми. Бльшість травм були переломами кісток.

Усі семеро постраждалих доставлені до лікарень для надання медичної допомоги.

Військово-повітряні сили заявили, що проводять розслідування аварії на чолі з заступником начальника штабу генерал-лейтенантом Паком Кі-ваном, і вибачилися за збитки, завдані цивільним особам.

Це стало першим випадковим навчання південнокорейських винищувачів, яке призвело до втрат.

Нагадаємо, у 2004 році F-5B ВПС помилково випустив тренувальну бомбу над Борьонгом, що за 138 кілометрів на південь від Сеула, але в результаті інциденту ніхто не постраждав.

Раніше повідомлялося, що винищувач ВПС Нігерії, який переслідував бойовиків, помилково скинув бомби на два мирні села.