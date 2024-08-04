Головна Світ Політика
search button user button menu button

Суд відмовив Трампу в закритті справи щодо втручання у вибори

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Суд відмовив Трампу в закритті справи щодо втручання у вибори
Наступне слухання у справі про втручання у вибори відбудеться 16 серпня
фото: AP

Суддя зазначила, що звинувачення проти Трампа є правдивими

Федеральна суддя відмовилася закрити справу проти колишнього президента Трампа про підрив федеральних виборів за його клопотанням, що його нібито переслідують несправедливо і упереджено. Про це пише The Hill.

У 16-сторінковому рішенні окружна суддя США Таня Чаткен написала, що на початку судового процесу суд повинен виходити з того, що звинувачення проти Трампа є правдивими – і заявлене ним «неналежне переформулювання звинувачень проти нього» не може слугувати підставою для закриття справи.  

«На цьому етапі суд не може прийняти альтернативний наратив відповідача», – зазначила Чаткен.  

Клопотання колишнього президента США про те, що обвинувачення є вибірковими, було подано в жовтні і перегукується з багатьма його часто повторюваними фразами з передвиборчої кампанії. 

«Оскільки уряд не поклав на президента Трампа відповідальність за дії в Капітолії 6 січня 2021 року, звинувачення, пов'язані з цими діями, не мають відношення до справи і є упередженими та підбурювальними. Тому суд повинен вилучити ці звинувачення з обвинувального акту», – написали адвокати колишнього президента в жовтневому поданні. 

Трамп також заявляє, що звинувачення проти нього є переслідуванням на тлі передвиборчої кампанії. У своєму суботньому рішенні Чаткен прямо відкинула ці твердження, зазначивши, що немає «жодних ознак» того, що Байден намагався чинити тиск на Міністерство юстиції або Генерального прокурора Мерріка Гарланда, щоб вони вжили «політично вмотивованих заходів» проти Трампа.  

Клопотання Трампа щодо імунітету заморозили справу на кілька місяців, поки вона проходила через вищі суди, однак тепер судя Чаткен відновила контроль над нею. 16 серпня відбудеться наступне слухання.

Дональда Трампа, 18 членів його команди та місцевих однопартійців-республіканців звинувачують у спробі скасувати результати президентських виборів 2020 року. Усі вони відкидають звинувачення.

Нагадаємо, Верховний суд США виніс рішення щодо суперечки про те, чи може колишній президент Дональд Трамп претендувати на імунітет від звинувачень спецпрокурора Джека Сміта у підриві виборчої кампанії 2020 року. Суд ухвалив, що колишні президенти країни зберігають значний імунітет від судового переслідування за дії, вчинені під час їхнього перебування при владі.

Читайте також: Трамп заявив, що готовий до свого можливого ув'язнення
Теги: США суддя прокурор Дональд Трамп

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Поляризація суспільства – одна з найбільших за останні десятиліття
США рухаються до тотальної внутрішньої ескалації
14 липня, 12:54
Байден і його штаб потрапили у пастку, з якої немає виходу
Катастрофа для кампанії Байдена. Чи є шанси на перемогу?
13 липня, 19:50
Сім'я Ландау оголосила про його смерть у суботу
Помер продюсер «Титаніка»
7 липня, 12:25
Зеленський з першою леді поклали вінки до пам’ятника жертвам Голодомору
Президент Зеленський прибув до Вашингтона
9 липня, 18:53
Як відомо, НАБУ затримало Князєва у травні 2023 року за підозрою в отриманні неправомірної вигоди за рішення суду у справі приватних компаній
Антикорупційний суд зняв арешт із частини коштів ексголови Верховного суду Князєва
8 липня, 21:27
Джей Ді Венс (праворуч) стане віцепрезидентом у разі перемоги Трампа на виборах у США
Трамп визначився із напарником: МЗС Росії вставило свої п'ять копійок
16 липня, 11:35
Ігор Коломойський
Суд продовжив арешт Коломойського
19 липня, 15:44
Колишній президент США вважає Байдена видатним президентом, який має значні досягнення на посаді
Обама висловився про участь Байдена у виборах
18 липня, 23:45
Трамп розкритикував Гарріс через її расову ідентичність
Трамп заявив, що Камала Гарріс вдає із себе чорношкіру
1 серпня, 04:15

Політика

Суд відмовив Трампу в закритті справи щодо втручання у вибори
Суд відмовив Трампу в закритті справи щодо втручання у вибори
Повінь у Північній Кореї. Путін запропонував допомогу
Повінь у Північній Кореї. Путін запропонував допомогу
«Хезболла» випустила пів сотні ракет по Ізраїлю
«Хезболла» випустила пів сотні ракет по Ізраїлю
ЗМІ дізналися, коли Іран планує атакувати Ізраїль
ЗМІ дізналися, коли Іран планує атакувати Ізраїль
Іран та «Хезболла» ще не вирішили, як атакуватимуть Ізраїль – WSJ
Іран та «Хезболла» ще не вирішили, як атакуватимуть Ізраїль – WSJ
Гарріс відмовилась брати участь у дебатах на умовах Трампа
Гарріс відмовилась брати участь у дебатах на умовах Трампа

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
57K
Бідна країна з великою кількістю мігрантів. Демографи дали повоєнний прогноз
28K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 серпня: ситуація на фронті
19K
Російські пропагандисти у розпачі. Що ж трапилося?
17K
Буданов розкрив плани окупантів до кінця року
13K
Чи подарує Путін черговий «жест доброї волі»?
6894
Мама благала його залишитися вдома, але він поспішав до побратимів. Згадаймо Миколу Гергелюка

Новини

Відсутність продажу брухту «Укрзалізниці» призводить до втрат держбюджету – ГМК Центр
Вчора, 13:10
Атака на Ростовську область, влучання на Вінниччині: головне за ніч
Вчора, 06:35
За день ДТЕК повернув світло в п'ять населених пунктів, що були без електроенергії через обстріли
2 серпня, 18:56
Атака на Крим та вибухи у Курську: головне за ніч
2 серпня, 06:36
Окупація села на Донеччині, перемога «Динамо» у Лізі чемпіонів: головне за ніч
1 серпня, 06:35
ВАКС зобов’язав НАБУ перевірити причетність Кудрицького до виведення з «Укренерго» 716 млн грн
31 липня, 17:50

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua