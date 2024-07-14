«Рецептів змінити ситуацію є декілька. І головний ключ – в руках діючого очільника Білого Дому»

Замах на Трампа тільки підтвердив тенденцію, яка зчитувалась останні півтора-два роки: США рухаються до тотальної внутрішньої ескалації.

Поляризація суспільства – одна з найбільших за останні десятиліття. Чому й мають таке важливе значення не тільки президентські перегони, але й ситуація після них. Коли одна частина розділеного суспільства не сприйматиме вибір іншої.

Це йтиме в розріз з тією традицією, яку Штати вибудовували століттями.

Я вже якось говорив в ефірах, що привид громадянського протистояння уже не перший місяць бродить Штатами – його можна як умертвити, так і підживлювати. Недаремно режисери встигли зняти кілька фільмів про «громадянську війну».

Про вигодонабувачів такої ситуації говорити навіть не треба – вони відомі. І вони будуть і далі намагатися розхитувати цю ненависть в США з кожним наступним днем до виборів.

Рецептів змінити ситуацію є декілька. І головний ключ – в руках діючого очільника Білого Дому. Вистачило б мудрості, розрахунку і світлої голови.