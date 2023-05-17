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Французький суд засудив Саркозі до року ув'язнення

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Французький суд засудив Саркозі до року ув'язнення
У березні 2021 року суд Парижа виніс ухвалу у так званій справі про прослуховування, визнавши Саркозі винним у корупції та торгівлі впливом
фото з відкритих джерел

Експрезидент Франції Ніколя Саркозі може відбувати термін з електронним браслетом у себе вдома

Апеляційний суд Парижа ухвалив, що замість року у в'язниці експрезидент Франції Ніколя Саркозі може відбувати термін з електронним браслетом у себе вдома. Про це повідомив телеканал BFMTV.

Сьогодні апеляційний суд Парижа засудив колишнього главу країни на три роки в'язниці, два з них умовно, у «справі про прослуховування». Це стало безпрецедентним вироком щодо президента Франції.

Його адвокат Тьєррі Ерзог та колишній високопоставлений співробітник Касаційного суду Жільбер Азібер отримали аналогічний термін.

У березні 2021 року суд Парижа виніс ухвалу у так званій справі про прослуховування, визнавши Саркозі винним у корупції та торгівлі впливом і засудивши його до трьох років в'язниці, з них два роки – умовно. Також винними у корупції визнали Ерзога та Азібера.

Згідно з версією звинувачення, Саркозі через свого адвоката обіцяв допомогти судді в здобутті посади у князівстві Монако в обмін на конфіденційну інформацію про розслідування незаконного фінансування його передвиборчої кампанії з боку французького дому L'Oreal. Слідство посилалося на численні записи перехоплених телефонних переговорів, якими воно мало.

Під час розслідування справи про фінансування президентської кампанії слідчі у вересні 2013 року розпочали прослуховування телефонних розмов Саркозі. На початку 2014 року вони виявили, що політик спілкувався зі своїм адвокатом Ерзогом через мобільні телефони, зареєстровані під вигаданими іменами. Суд встановив наявність «корупційного пакту», укладеного між Саркозі, його адвокатом Ерзогом та Азібером.

5 грудня 2022 року розпочався апеляційний процес у «справі про прослуховування». Разом із Саркозі апеляцію подали й інші його фігуранти – Ерзог та Азібер.

Прокуратура попросила апеляційний суд Парижа засудити Саркозі та двох інших фігурантів до однакового терміну – трьох років ув'язнення умовно.

 

Теги: Ніколя Саркозі суд Франція

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