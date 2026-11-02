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Дрони знову атакували станцію «Самара» – найбільший нафтохаб Європи

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Дрони знову атакували станцію «Самара» – найбільший нафтохаб Європи
Пожежа на території лінійної виробничо-диспетчерської станції «Самара»
фото: Exilenova+

На території комплексу розташований 71 резервуар місткістю понад 1,6 млн кубометрів нафти

У Самарській області Росії безпілотники знову атакували лінійну виробничо-диспетчерську станцію «Самара» поблизу селища Просвєт. За інформацією моніторингових каналів, це вже третя атака на об'єкт за останній час. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Exilenova+.

Інформації про наслідки нового удару, пошкодження обладнання та можливу пожежу поки немає. Російська влада ситуацію на об'єкті наразі не коментувала.

Чим важлива станція «Самара»

Лінійна виробничо-диспетчерська станція «Самара» входить до системи російської компанії «Транснафта» та є одним із ключових вузлів транспортування нафти. За даними профільного видання «Мілітарний», резервуарний парк підприємства є найбільшим у Європі.

Комплекс містить:

  • 71 резервуар загальною місткістю понад 1,6 млн кубометрів нафти;
  • понад 216 га – площа території підприємства;
  • дві нафтоперекачувальні станції – «Самара-1» і «Самара-2»;
  • окрема станція змішування нафтової сировини;
  • чотири магістральні нафтопроводи, які сходяться на цьому вузлі.

Нафту сюди транспортують із Західного Сибіру, Татарстану, Оренбурзької області та Казахстану. Станція не лише забезпечує зберігання сировини, а й відіграє важливу роль у її подальшому розподілі.

Особливе значення підприємства полягає у формуванні експортної марки Urals. На станції змішують нафту з різним вмістом сірки, отримуючи сировину з необхідними характеристиками для подальшого продажу на зовнішніх ринках. За даними Генерального штабу ЗСУ, об'єкт також залучений до забезпечення потреб російських військ.

Попередні атаки пошкодили резервуари

Станція «Самара» вже неодноразово потрапляла під удари українських Сил оборони.

2 жовтня 2026 року Генеральний штаб ЗСУ повідомив про ураження цього об'єкта. Тоді були пошкоджені 11 резервуарів об'ємом 20 тис. кубометрів кожен, ще три резервуари місткістю 50 тис. кубометрів, ділянки трубопроводів та станція автоматизованого наливу нафтопродуктів.

7 жовтня українські військові повторно уразили підприємство. За інформацією Генштабу, внаслідок атаки знищено чотири резервуари місткістю 50 тис. кубометрів кожен. На території станції виникла масштабна пожежа.

У ніч проти 10 жовтня Сили оборони знову завдали удару по нафтовому вузлу. Тоді Генеральний штаб підтвердив повторне ураження об'єкта, а ступінь завданих збитків уточнювався.

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Теги: військові росія нафта пожежа

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