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На засіданні ООН представник Китаю закликав Україну до діалогу з Росією

Альона Боженко
glavcom.ua
На засіданні ООН представник Китаю закликав Україну до діалогу з Росією
Китай відмовився підтримати антиросійську резолюцію ООН
фото ілюстративне

Представник Китаю зауважив, що потрібно, щоб сторони утрималися та уникали ескалації конфлікту

Представник Китаю Ген Шуан під час засідання Генасамблеї ООН закликав Україну до діалогу з Росією. 

Китай вважає, що Україна терміново має сісти за стіл переговорів із Росією.

«Ми маємо дотримуватися діалогу та залучення політичного вирішення кризи в Україні. Китай глибоко стурбований нещодавньою інтенсифікацією конфлікту та засуджує жертви серед мешканців. Терміново потрібно, щоб сторони утрималися та уникали ескалації конфлікту, щоб запобігти конфронтації, аби вона не вийшла з-під контролю... Криза в Україні має бути вирішена мирним шляхом і ми маємо забезпечити дипломатичне рішення. Проєкт резолюції, поданий на цій надзвичайній спеціальній сесії на голосування не допоможе досягти вищевказаних цілей, тому китайська делегація утримується», - сказав представник Китаю в ООН.

Варто зауважити, що Китай був однією з країн, які утрималися при голосуванні за резолюцію, що засуджує спробу Росії анексувати українські території.

Нагадаємо, 12 жовтня Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію, яка засуджує спробу Росії анексувати окуповані території Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України. 

Раніше повідомлялося, що Державний департамент США не бачить жодних ознак того, що Китай готується допомагати президенту РФ Володимиру Путіну у його війні проти України.

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Теги: ООН росія Китай

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